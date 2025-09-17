    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Polen

    Für Sie zusammengefasst
    • Polen bringt hohe Reparationsforderung nach Berlin.
    • Nawrocki warnt vor deutscher Vorherrschaft in Europa.
    • Illusorische Forderungen nach 1,3 Billionen Euro.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Polen:

    "Es war keine Überraschung, dass der polnische Präsident zu seinem Antrittsbesuch in Berlin die astronomisch hohe Reparationsforderung mitbrachte, die in Warschau erhoben wird. (.) Nawrocki selbst spielte im Wahlkampf diese Karte, auf der vor dem angeblichen Streben der Deutschen nach der Vorherrschaft in Europa und damit auch über Polen gewarnt wird. (.) Gleichzeitig müssten Nawrocki und seine Gesinnungsgenossen aber auch wissen, wie illusorisch es ist, von Deutschland achtzig Jahre nach Kriegsende Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro zu verlangen. (.) Deutschland steht dem Nachbarland bei der Verteidigung seiner Grenzen (.) zur Seite. (.) Nawrocki und sein Lager bauen freilich vor allem auf den Beistand Trumps. Warum sie einem Mann vertrauen, der Wachs in den Händen eines Aggressors ist, (.) bleibt ihr Geheimnis."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

