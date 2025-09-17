    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Neue Presse' zu Reparationsforderungen Polens

    Für Sie zusammengefasst
    • Wehrmachtsverbrechen in Polen bleiben präsent.
    • Deutschland muss Verantwortung für die Taten übernehmen.
    • Sicherheitsgarantien für Polen als sinnvolle Maßnahme.

    COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Reparationsforderungen Polens:

    "Die Erinnerung an die Wehrmachtsverbrechen in Polen sind dort sehr präsent. Es ist wichtig, dass Deutschland weiter Verantwortung übernimmt. Zum einen handfest: Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung schlug vor, dass Deutschland Sicherheitsgarantien für Polen übernehmen könnte - was sinnvoll wäre. Zum anderen müssen sich die Deutschen mit den furchtbaren Taten ihrer Vorfahren in Polen auseinandersetzen. Hinter der Frage der Reparationen steht die nach Anerkennung."/yyzz/DP/nas



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Neue Presse' zu Reparationsforderungen Polens "Neue Presse" zu Reparationsforderungen Polens: "Die Erinnerung an die Wehrmachtsverbrechen in Polen sind dort sehr präsent. Es ist wichtig, dass Deutschland weiter Verantwortung übernimmt. Zum einen handfest: Der Polen-Beauftragte der …