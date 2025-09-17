COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Reparationsforderungen Polens:

"Die Erinnerung an die Wehrmachtsverbrechen in Polen sind dort sehr präsent. Es ist wichtig, dass Deutschland weiter Verantwortung übernimmt. Zum einen handfest: Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung schlug vor, dass Deutschland Sicherheitsgarantien für Polen übernehmen könnte - was sinnvoll wäre. Zum anderen müssen sich die Deutschen mit den furchtbaren Taten ihrer Vorfahren in Polen auseinandersetzen. Hinter der Frage der Reparationen steht die nach Anerkennung."/yyzz/DP/nas



