    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' zu Probleme/Apotheken in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Apotheken profitieren von Ärztehaus-Nähe, Umsatz sinkt.
    • Umsatzrückgang bei Apotheken ohne Arzt-Nachfolger.
    • Apotheker sollen ärztliche Aufgaben erweitern, Impfen.

    AUGUST (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Probleme/Apotheken in Deutschland:

    "Wer eine Apotheke neben einem Ärztehaus betreibt, kann wie früher gutes Geld verdienen. Hat hingegen der Arzt um die Ecke zugemacht oder es findet sich kein Nachfolger, sinken die Umsätze deutlich. Die Chance für die Apotheker liegt darin, ihr Angebot zu erweitern und mehr von ärztlichen Aufgaben zu übernehmen. Seit der Pandemie dürfen Apotheker mit entsprechender Fortbildung gegen das Corona-Virus und Grippe impfen. Warum dieses Angebot nicht auf andere Krankheiten ausweiten? Das könnte die Hausärzte entlasten und den Apothekern neue Aufgaben und Einnahmen verschaffen."/yyzz/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
