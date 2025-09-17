    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Reutlinger General-Anzeiger' zu Trumps Klage gegen New York Times

    • Klage von Trump könnte Verlage einschüchtern.
    • Angriffe auf Presse gefährden demokratische Werte.
    • Gesellschaftlicher Aufschrei bleibt bislang aus.

    REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Trumps Klage gegen New York Times:

    "Es besteht die Gefahr, dass alleine die Androhung von Klagen auf Schadenersatz in astronomischer Höhe, viele kleinere Verlage einzuschüchtern vermag. Es gehört seit jeher zur Strategie von Diktatoren auf der ganzen Welt, die freie Presse mundtot zu machen. Mit seinen konzertierten Attacken auf Universitäten, Staatsorgane und Zeitungsredaktionen ist Trump im Begriff, die einst stolze Demokratie der USA vom Anführer der westlichen Welt in einen Schurkenstaat zu verwandelt, in dem alleine das Recht des Stärkeren gilt - und nicht die Stärke des Rechts. Wo bleibt nur der gesellschaftliche Aufschrei?"/yyzz/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
