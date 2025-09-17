NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump-Lager/Meinungsfreiheit:

"Wir erleben momentan, wie die Trump-Regierung und Gleichgesinnte einen durch nichts, aber auch gar nichts zu rechtfertigenden Mord instrumentalisieren, um nicht nur in den USA einen Feldzug gegen die freie Meinung zu starten. Meinungsfreiheit: Das ist für sie ausschließlich ihre eigene Meinung - andere Ansichten bekommen den Stempel der Staatsfeindlichkeit. Journalismus soll abnicken, huldigen, loben - aber bloß nichts kritisch hinterfragen. Gewalt gegen Andersdenkende ist inakzeptabel. Der Mord an dem US-Influencer Charlie Kirk war eine offenbar eiskalt geplante und inszenierte Tat. Nach so einem Anschlag, der wie jeder Terror auf Angst, Verunsicherung und Polarisierung abzielt, wäre Innehalten und Brückenbauen angesagt."/yyzz/DP/nas



