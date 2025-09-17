    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Handelsblatt' zu Debatte über Energiewende-Monitoring

    Für Sie zusammengefasst
    • Klimaschutzorganisationen sollten Kompromisse suchen.
    • Dysfunktionales System verursacht hohe Kosten und Ineffizienz.
    • Dringende Optimierung nötig für erfolgreiche Energiewende.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Debatte über Energiewende-Monitoring:

    "Klimaschutzorganisationen und einzelne Branchenverbände sollten sich fragen, ob sie weiterhin ohne jede Kompromissbereitschaft ein in Teilen dysfunktionales System verteidigen wollen. Das System ist ineffizient, weil es Milliardenkosten für das Management von Netzengpässen verursacht. Weil es die Erzeugung von Strom honoriert, der nicht gebraucht wird. Weil es bei Verbrauchern und Industrie enorme Kosten verursacht, die große Zweifel an der Energiewende schüren. Das System muss dringend optimiert werden. Wer sich konstruktiv an der Debatte darüber beteiligt, wie dies geschehen kann, erweist der Energiewende einen großen Dienst./DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
