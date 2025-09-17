MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Reiche/Energiewende:

"Nach der Asylwende bekommt Deutschland jetzt endlich auch die Energiewende. Mögen die Grünen und die Erneuerbare-Energien-Lobby noch so zürnen: Bundeswirtschaftsministerin Reiche hat Recht, wenn sie verlangt, dass die Energiewende nicht dazu führen darf, dass am Ende sowohl die Versorgungssicherheit als auch die Bezahlbarkeit auf der Strecke bleiben. Klimaverträglichkeit, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit: Das ist das Zieldreieck der Energiepolitik. Zu lange hat sich die ideologiegetriebene deutsche Politik einseitig auf das Klima fokussiert - und wie in der Asylpolitik mit ihrem "immer mehr immer schneller" die Menschen überfordert und in die Arme der AfD getrieben. Die XXL-Energiewende an das Leistbare anzupasssen, ist ein wichtiger Schritt hin zu einer pragmatischeren Politik, die die Klimaziele nicht aus dem Blick verliert, ohne dabei aber den Wohlstand des Landes zu zerstören."/yyzz/DP/nas



