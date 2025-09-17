Mutmaßlicher Täter im Fall Kirk erstmals vor Gericht

SPANISH FORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist der mutmaßliche Täter erstmals vor Gericht erschienen. Die Vorladung von Tyler Robinson erfolgte per Videoschalte und wurde - wie in den USA oft üblich - live von zahlreichen Fernsehsendern übertragen. Der 22-Jährige sitzt im Bundesstaat Utah in Haft, wo sich die Tat am vergangenen Mittwoch ereignet hatte.

Robinson äußerte sich bei dem kurzen Termin wie erwartet kaum. Abgesehen von der Nennung seines Namens schwieg er. Richter Tony Graf belehrte ihn über seine Rechte und erklärte, Robinson werde ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft bleiben.