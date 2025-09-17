    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBaidu AktievorwärtsNachrichten zu Baidu

    Tech-Riese aus China

    Baidu-Aktie explodiert: Neues KI-Bündnis und Milliarden-Kriegskasse

    Die Baidu-Aktie legt einen kräftigen Kurssprung hin: Mit einer neuen KI-Partnerschaft und einer Milliarden-Anleihe stärkt der chinesische Tech-Riese seine Position im KI-Wettbewerb.

    Für Sie zusammengefasst
    • Baidu-Aktie springt um 18% nach KI-Partnerschaft.
    • Neue Anleihe über 4,4 Mrd. Yuan für KI-Ausbau.
    • Baidu investiert massiv in KI, konkurriert global.
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Baidu ist am Mittwoch in Hongkong zeitweise um mehr als 18 Prozent gestiegen. Grund dafür war die Ankündigung eines bedeutenden KI-Bündnisses und die Aussicht auf frisches Kapital. Bereits im US-Handel war das Papier um rund 9 Prozent gestiegen.

    Am frühen Mittwochnachmittag Ortszeit notiert die Aktie in Hongkong 18,6 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 134,20 Hongkong Dollar (07:28 Uhr MESZ).

    Auslöser der Rallye bei der Baidu-Aktie ist eine Partnerschaft mit der staatlichen China Merchants Group, die in den Bereichen Transport, Finanzen und Immobilien tätig ist. Gemeinsam wollen die Konzerne Anwendungen für große Sprachmodelle, KI-Agenten und digitale Angestellte entwickeln, die sich direkt an realen Geschäftsszenarien orientieren.

    Baidu gilt in China als führender Suchmaschinenbetreiber und hat in den vergangenen Jahren massiv in künstliche Intelligenz investiert. Herzstück ist der Chatbot Ernie Bot, der mit westlichen Konkurrenten konkurrieren soll.

    Parallel kündigte Baidu eine Offshore-Anleihe im Volumen von 4,4 Milliarden Yuan (rund 56 Millionen US-Dollar) an, die 2029 fällig wird. Das Geld soll in den Ausbau der KI-Sparte fließen.

    Mit diesem Schritt reiht sich Baidu in eine wachsende Liste chinesischer Tech-Giganten wie Tencent ein, die Milliarden in die KI-Entwicklung investieren – und damit den Wettbewerb um Marktanteile im Zukunftssektor verschärfen.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



