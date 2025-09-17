Meyer Burger: Nachlassstundung für Schweizer Firmen enthüllt
Die Meyer Burger Technology AG steht vor einer tiefgreifenden Umstrukturierung, die das Schicksal vieler Mitarbeitender und Standorte besiegelt. In der Schweiz, Deutschland und den USA kämpfen die Tochtergesellschaften mit den Folgen wirtschaftlicher Turbulenzen. Ohne einen rettenden Investor bleibt nur der Weg über Nachlassverträge und Insolvenzverfahren.
Foto: adobe.stock.com
- Die Meyer Burger Technology AG und ihre beiden Tochtergesellschaften in der Schweiz erhalten eine ordentliche provisorische Nachlassstundung.
- Die Suche nach einem Investor für die gesamte Unternehmensgruppe war erfolglos, weshalb ein Nachlassvertrag angestrebt wird.
- Es gibt keine realistischen Chancen mehr für die Rettung der gesamten Unternehmensgruppe, und Aktionäre werden voraussichtlich keine Liquidationsdividende erhalten.
- In Deutschland wurden bereits Insolvenzverfahren für die Solarzellenproduktion in Thalheim und den Standort Hohenstein-Ernstthal eröffnet.
- Rund 600 Mitarbeitende in Deutschland wurden gekündigt, während die verbleibenden 45 Mitarbeitenden in der Schweiz ebenfalls gekündigt wurden.
- In den USA wurde ein Chapter 11-Verfahren eingeleitet, und ein Verkauf von Maschinen und Anlagen zur Produktion von Solarmodulen wurde genehmigt.
