    Leitindex vor Fed-Entscheidung stabilisiert nach Vortagsrutsch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch, +0,3% erwartet.
    • Anleger warten auf Fed-Zinsentscheidung am Abend.
    • Experten rechnen mit moderater Zinssenkung von 0,25%.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Mittwoch nach seinem Kursrutsch vom Vortag zunächst wieder stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,3 Prozent höher auf 23.407 Punkte. Am Vortag war er aus seiner bisherigen September-Spanne nach unten herausgerutscht auf den niedrigsten Stand seit Juni. Damit hatte der Dax weiter Anschluss an die US-Börsen verloren, die nur leicht im Minus aus dem Handel gingen.

    Anleger blicken nun gespannt auf die US-Notenbank Fed, von der am Mittwochabend die erste Leitzinssenkung in diesem Jahr erwartet wird. Geht es nach den Experten der Commerzbank, stehen vor allem die Aussagen zum Tempo künftiger Lockerungen im Mittelpunkt. Die Währungshüter stünden vor der Herausforderung, ihrem doppelten Mandat nachzukommen, nämlich maximale Beschäftigung zu erreichen und Preisstabilität zu gewährleisten.

    Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass es einen moderater Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte geben wird. Aber auch ein großer Zinsschritt der Fed um 0,5 Prozentpunkte hatte zuletzt zur Debatte gestanden. "Mit den Zahlen zu den gestrigen US-Einzelhandelsumsätzen ist eine kräftige Senkung der Leitzinsen aber noch unwahrscheinlicher geworden", hieß es aber am Morgen von der NordLB./tih/zb





    dpa-AFX
