Stabilisierung nach Kursrutsch

Ladies & Gentlemen,

ich wünsche einen guten Abend.



Vor einigen Jahren habe ich mir meine aktive Teilnahme an der Community abgewöhnt. Ob ich mir diesen Unfug dauerhaft wieder antue, ist mehr, als nur fraglich.



Alle paar Wochen lese ich rein, ob es einen User gibt, der einen Mehrwert bietet. Über die Jahre gesehen sehe ich da fast nichts. Fast . Wer sich angesprochen fühlt, wird sich entsprechend melden.



Heute sah ich - mal wieder - diverse Veröffentlichungen zum Thema Nachkauf bei Knockout-Scheinen .



Liebe Teilnehmer, so einen Unfug macht man nicht.

Und ja, ich lerne aus meinen eigenen Fehlern. Wenn man in das fallende Messer greift, wird es nicht besser, wenn man den Finger retten will, indem man mehr Finger unter die Klinge hält.



Entweder lässt man den Verlust geschehen und kauft nicht nicht , oder man holt sich Verbandsmaterial, um die Blutung zu stillen. Bedeutet, dass man Put gegen Call oder Call gegen Put setzt , um mindestens bei einer Null rauszukommen. Damit bewahrt man sich die Handlungsfähigkeit. Optional bieten sich Inliner an, die durch die Zeit im Rahmen der Barrieren punkten.

Jedoch bei hoher Dynamik an einem Schein festzuhalten, ist ausgesprochen schwachsinnig.



Ich rette mein sinkendes Boot nicht, wenn ich die Steine mit Kiesel auffülle.



Die Steine sind 5kg, dann kaufe ich halt 10kg Kiesel.

Diese Handlungsweise ist Irrsinn und ist ein Anfängerfehler. Nicht retten, was man gewinnen könnte, sondern das retten, was man hat.



Wer über Jahre gewinnen will, hält einfach mal die Füße und Finger im Zaum. Morgen ist auch noch ein Tag.



Aktuell rate ich dazu. Die Kaffeesatzleserei im Dax bringt wenig, da politische Ereignisse die Märkte in Unruhe versetzen. Bei Unsicherheit geht es erfahrungsgemäß sowieso in den Keller.

Genannt sind hier Israel & Gaza und Russland & Polen. Reicht völlig, um noch vor der FED den Laden zu demolieren.

Und nein, Jahresendrally findet morgen auch noch nicht statt.



Guten Abend.