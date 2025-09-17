    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Stabilisierung nach Kursrutsch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch, +0,3% erwartet.
    • US-Aktienmarkt verliert leicht vor Zinsentscheidung.
    • Asien: Hang Seng stark, Nikkei leicht im Minus.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax dürfte sich am Mittwoch nach seinem Kursrutsch vom Vortag zunächst wieder stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,3 Prozent höher auf 23.407 Punkte. Am Vortag war er aus seiner bisherigen September-Spanne nach unten herausgerutscht auf den niedrigsten Stand seit Juni. Damit hatte der Dax weiter Anschluss an die US-Börsen verloren, die nur leicht im Minus aus dem Handel gingen. Anleger blicken nun gespannt auf die US-Notenbank Fed, von der am Mittwochabend die erste Leitzinssenkung in diesem Jahr erwartet wird. Geht es nach den Experten der Commerzbank, stehen vor allem die Aussagen zum Tempo künftiger Lockerungen im Mittelpunkt. Die Währungshüter stünden vor der Herausforderung, ihrem doppelten Mandat nachzukommen, nämlich maximale Beschäftigung zu erreichen und Preisstabilität zu gewährleisten.

    USA: - LEICHTE VERLUSTE - Vor der anstehenden Zinsentscheidung der Notenbank Fed ist die Rekordrally am US-Aktienmarkt ins Stocken geraten. Zwar schleppten sich am Dienstag sowohl das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 als auch die wichtigsten Technologie-Indizes noch einmal auf Höchststände, doch letztlich ließ der Schwung wieder nach. Es gilt am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Fed die Geldpolitik am Mittwoch lockert; der weitere Zinspfad hingegen ist mit Unsicherheiten behaftet. Der S&P 500 verlor am Ende 0,13 Prozent auf 6.606,76 Punkte. Unter den Technologiewerten bewegten sich der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite kaum vom Fleck. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,27 Prozent auf 45.757,90 Punkte nach.

    ASIEN: - HANG SENG DEUTLICH IM PLUS; NIKKEI LEICHT IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während es in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kräftig nach oben ging, gab der Markt in Tokio leicht nach. Der zuletzt stark gestiegene japanische Leitindex Nikkei 225 büßte rund eine Stunde vor Handelsende 0,2 Prozent ein. In Hongkonge legte der Der Hang-Seng-Index im späten Handel fast eineinhalb Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen zog um ein halbes Prozent an.

    ^
    DAX 23329,24 -1,77%
    XDAX 23393,28 -1,40%
    EuroSTOXX 50 5372,31 -1,25%
    Stoxx50 4537,45 -1,05%

    DJIA 45757,90 -0,27%
    S&P 500 6606,76 -0,13%
    NASDAQ 100 24274,25 -0,08%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 128,79 +0,06%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1857 -0,09%
    USD/Yen 146,48 -0,01%
    Euro/Yen 173,68 -0,10%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 116.635 -0,17%
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 68,35 -0,12 USD WTI 64,41 -0,11 USD °

    /zb




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene Werte
