Unterstützung durchbrochen
RoboMarkets - Technische Analyse: DAX vom 17.09.2025
DAX unterschreitet charttechnische Unterstützungslinie: Dem deutschen Leitindex gelang es gestern nicht, seinen chart- und markttechnischen Seitwärtstrend zu halten.
- Tag der Entscheidung: Der deutsche Leitindex musste gestern aufgrund einer roten „Marubozu“-Kerze gepaart mit überdurchschnittlichem Volumen seinen bis dato übergeordneten Seitwärtstrend nach unten verlassen. Der DAX scheiterte damit zudem bereits das achte Mal in Folge an der kurzfristigen aber durchaus wichtigen Hürde der Ichimoko-Wolke. Diese Tendenz hatte sich bereits die letzten beiden Handelswochen abgezeichnet. Hätte er die Wolke zumindest erreicht, hätte man diese Reaktion als „neutral“ einstufen können. Dieses Scheitern führte dann auch noch zum Unterschreiten der 23.381´er Unterstützungslinie.
- Die Markttechnik lahmt auch am heutigen MIttwoch: Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich negativ und deutlich unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist weiterhin negativ. Genau wie das Momentum. Die Slow-Stochastik bleibt als neutral einzustufen. Das Mittlere Bollinger-Band (23.928) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (23.981) sowie der IKH-Wolke (23.874) nach wie vor als „Deckel“. Das Untere Bollinger-Band (23.280) dreht, wie gestern schon avisiert, nach unten ab und ist damit aktuell zumindest kein Halt mehr. Der DAX muss nun ganz schnell eine Gegenreaktion zeigen, um nicht in Sphären um die 23.052 Indexzähler abzurutschen. Vorbörslich macht ers sich schon an die 23.400. Ob das aber über den Tag halten kann? Man muss sehen. Das Sentiment und die Stimmung ist nicht zuletzt auch wegen der anstehenden US-Fed-Zinssitzung sehr angespannt und nervös. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich wie am Montag zwischen 23.718 und 23.317 Punkten beziffern.
