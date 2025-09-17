RoboMarkets - Technische Analyse: DAX vom 17.09.2025

Tag der Entscheidung : Der deutsche Leitindex musste gestern aufgrund einer roten „Marubozu“-Kerze gepaart mit überdurchschnittlichem Volumen seinen bis dato übergeordneten Seitwärtstrend nach unten verlassen. Der DAX scheiterte damit zudem bereits das achte Mal in Folge an der kurzfristigen aber durchaus wichtigen Hürde der Ichimoko-Wolke. Diese Tendenz hatte sich bereits die letzten beiden Handelswochen abgezeichnet. Hätte er die Wolke zumindest erreicht, hätte man diese Reaktion als „neutral“ einstufen können. Dieses Scheitern führte dann auch noch zum Unterschreiten der 23.381´er Unterstützungslinie.

