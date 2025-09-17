BHP Group schließt Kohlemine in Australien – Aktie leicht im Minus

"Diese Entscheidungen sind notwendig, um auf die Kombination aus hohen Royalties und schwierigen Marktbedingungen zu reagieren", erklärte BMA-Asset-Präsident Adam Lancey. "Die Unsicherheit, die dies für unsere Mitarbeiter und die betroffenen Gemeinden mit sich bringt, nehmen wir sehr ernst."

Die BHP Group hat angekündigt, eine Kohlenmine im australischen Queensland stillzulegen und rund 750 Arbeitsplätze in der Kohlesparte abzubauen. Grund für die Maßnahme seien hohe staatliche Lizensgebühren und schwache Marktbedingungen, die den Betrieb der minder rentablen Saraji South Mine untragbar machen. Die Mine wird ab November auf "Care and Maintenance" gesetzt, teilte das Unternehmen mit. Weitere Anlagen im BHP-Mitsubishi Alliance (BMA)-Portfolio, wie Peak Downs und Caval Ridge, bleiben von der Schließung unberührt. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Die Kohlenroyalties des Bundesstaates Queensland wurden 2022 erhöht, um von den Rekordpreisen für Koks-Kohle zu profitieren. Die Maßnahme stieß auf Kritik von Bergbauunternehmen wie BHP und anderen großen Kohlenproduzenten. Gleichzeitig verfolgt BHP weiterhin eine Strategie der Abkehr von Kohle und setzt verstärkt auf Energiewende-Materialien.

Trotz der Herausforderungen im Kohlesektor bleibt Eisenerz der wichtigste Umsatztreiber für BHP, während Kupfer und Kali zunehmend an Bedeutung gewinnen.

An der Australian Securities Exchange (ASX) schloss die Aktie mit einem Minus von mehr als einem Prozent. Ein Anteilsschein kostete zum Börsenschluss 40,31 Australische Dollar (22,74 Euro).

Derzeit empfehlen die meisten Analysten, die Aktie zu halten. Laut S&P Global Market Intelligence raten derzeit zehn Analysten, die Aktie zu halten, während fünf zum Kauf raten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





