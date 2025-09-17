    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBHP Group AktievorwärtsNachrichten zu BHP Group

    BHP Group schließt Kohlemine in Australien – Aktie leicht im Minus

    Die BHP Group schließt eine Kohlenmine in Queensland und streicht 750 Stellen. Grund sind hohe staatliche Lizenzgebühren und schwache Marktbedingungen. Die Aktie beendet den heutigen Handelstag in Australien im Minus.

    Für Sie zusammengefasst
    • BHP schließt Kohlenmine in Queensland, 750 Jobs weg.
    • Hohe Lizenzgebühren und schwache Märkte als Gründe.
    • Aktie fällt um über 1% an der ASX, Analysten empfehlen halten.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Foto: Jaque Silva - NurPhoto

    Die BHP Group hat angekündigt, eine Kohlenmine im australischen Queensland stillzulegen und rund 750 Arbeitsplätze in der Kohlesparte abzubauen. Grund für die Maßnahme seien hohe staatliche Lizensgebühren und schwache Marktbedingungen, die den Betrieb der minder rentablen Saraji South Mine untragbar machen. Die Mine wird ab November auf "Care and Maintenance" gesetzt, teilte das Unternehmen mit. Weitere Anlagen im BHP-Mitsubishi Alliance (BMA)-Portfolio, wie Peak Downs und Caval Ridge, bleiben von der Schließung unberührt. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. 

    "Diese Entscheidungen sind notwendig, um auf die Kombination aus hohen Royalties und schwierigen Marktbedingungen zu reagieren", erklärte BMA-Asset-Präsident Adam Lancey. "Die Unsicherheit, die dies für unsere Mitarbeiter und die betroffenen Gemeinden mit sich bringt, nehmen wir sehr ernst."

    Die Kohlenroyalties des Bundesstaates Queensland wurden 2022 erhöht, um von den Rekordpreisen für Koks-Kohle zu profitieren. Die Maßnahme stieß auf Kritik von Bergbauunternehmen wie BHP und anderen großen Kohlenproduzenten. Gleichzeitig verfolgt BHP weiterhin eine Strategie der Abkehr von Kohle und setzt verstärkt auf Energiewende-Materialien.

    Trotz der Herausforderungen im Kohlesektor bleibt Eisenerz der wichtigste Umsatztreiber für BHP, während Kupfer und Kali zunehmend an Bedeutung gewinnen.

    An der Australian Securities Exchange (ASX) schloss die Aktie mit einem Minus von mehr als einem Prozent. Ein Anteilsschein kostete zum Börsenschluss 40,31 Australische Dollar (22,74 Euro).

    Derzeit empfehlen die meisten Analysten, die Aktie zu halten. Laut S&P Global Market Intelligence raten derzeit zehn Analysten, die Aktie zu halten, während fünf zum Kauf raten. 

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
