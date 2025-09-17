Senkt die Fed heute Abend den Leitzins? Analyst Zinssenkung "beschlossene Sache"

Jüngste Daten zeigten, dass das Beschäftigungswachstum in den zwölf Monaten bis März 2025 um 911.000 Stellen nach unten revidiert wurde. Dies deutet darauf hin, dass die US-Wirtschaft langsamer wächst als angenommen. Eine Zinssenkung könnte den Arbeitsmarkt stimulieren, indem sie Kredite für Unternehmen und Verbraucher günstiger macht. Dadurch würden Investitionen und Konsum angeregt, was der Wirtschaft zugutekommen könnte.

Die US-Notenbank Fed steht vor einem entscheidenden Schritt: Am heutigen Mittwochabend 20:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit könnte sie den Leitzins senken, um auf den schwächelnden Arbeitsmarkt zu reagieren. Seit Dezember 2024 liegt der Zinssatz stabil zwischen 4,25 und 4,50 Prozent. Doch die jüngst enttäuschenden Arbeitsmarktzahlen machen nun eine Veränderung erforderlich. Experten erwarten eine Senkung um mindestens 0,25 Prozentpunkte, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Allerdings könnte eine niedrigere Zinsrate auch die Inflation weiter anheizen. Die von Präsident Donald Trump verhängten US-Zölle haben bereits für Preisdruck gesorgt und eine zu schnelle Zinssenkung könnte die Teuerung weiter ansteigen lassen. Trump selbst fordert seit Monaten eine Senkung der Zinsen und hat den Fed-Vorstand unter Druck gesetzt, um seine Politik zu unterstützen.

Thomas Altmann, CFA von QC Partners, sieht eine Zinssenkung als "beschlossene Sache: Alles andere als ein Zinsschritt um 25 Basispunkte nach unten wäre eine riesige Überraschung. Entscheidend für die Börsen wird jedoch nicht die Zinsentscheidung an sich sein, sondern der Ausblick auf den zukünftigen Zinspfad." Altmann warnt, dass die Märkte derzeit mit zwei weiteren Zinsschritten in diesem Jahr und drei weiteren im Jahr 2026 rechnen. Sollte diese Erwartung enttäuscht werden, "besteht an den Börsen ein Verlustrisiko."

Volkswirt Dirk Schumacher von der Förderbank KfW sieht dies ähnlich. Gegenüber der Welt erklärte er: "Eine Zinssenkung ist eine ausgemachte Sache." Felix Schmidt von Berenberg erwartet auch eine Absenkung bei der Sitzung Ende Oktober: "Bevor der anhaltende Inflationsdruck weiteren Zinssenkungen dann einen Riegel vorschieben wird."

Laut dem viel beachteten "CME Fed Watch Tool" der Terminbörse CME in Chicago erwartet die klare Mehrheit der Marktteilnehmer eine Senkung um mindestens 25 Basispunkte. Das Tool gibt eine Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent für eine Senkung auf 400 bis 425 Basispunkte an. Die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung auf 375 bis 400 Basispunkte wird dagegen mit nur vier Prozent angegeben. Aktuell liegt der US-Leitzins in einer Spanne von 425 bis 450 Basispunkten, sodass Geschäftsbanken sich für einen Zinssatz von 4,25 bis 4,50 Prozent Geld von der Zentralbank leihen können.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



