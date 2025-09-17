Zweite Korrekturwelle erwartet

Nach der fulminanten Rallye der letzten Monate trübt sich das Chartbild jetzt wieder zunehmend ein und würde ein Short-Investment unterhalb von 31,80 Euro sehr attraktiv gestalten, wenn man die nächsten Kursziele bei 28,92 und 25,29 Euro als Maßstab ansetzt. Auf die Entwicklung kann mit einem entsprechenden Short-Schein WKN DU2TL6 reagiert werden, der weiter unten ausführlich vorgestellt wird. Auf der Oberseite müsste die Commerzbank-Aktie mindestens wieder den Bereich von 34,00 Euro zurückerobern, damit die zuletzt gerissene Kurslücke durch einen Anstieg auf 33,43 Euro geschlossen wird. Kurzzeitig wird wegen der Schwächephase des Wertpapiers mit einem solchen Szenario aber nicht gerechnet.

Darüber hinaus setzt die Commerzbank nach Einigung mit den Betriebsräten den Abbau von weiteren 3.300 Stellen in Deutschland um, das Interesse des italienischen Kontrahenten UniCredit an einer Übernahme ist aber weiter ungebrochen. Management, Betriebsrat und die Bundesregierung lehnen das Vorgehen der Italiener jedoch entschieden ab.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 31,60 Euro eröffnen , Stopp über 33,40 Euro platzieren. Kursziel 28,92/25,29 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0Q3G Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,01 - 4,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27,8675 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 27,8675 Euro akt. Kurs Basiswert: 31,75 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,79 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2TL6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,43 , 3,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 35,30 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 35,30 Euro akt. Kurs Basiswert: 31,75 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 28,92 Euro Hebel: 9,08 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

