S&P 500 mit großem Korrekturpotenzial

Nach dem erfolgreichen Ausbruch über die Rekordstände aus Anfang dieses Jahres um 6.111 Punkten Ende Juni kam es beim S&P 500 Index zu einem regulären Kaufsignal mit einem Projektionsziel, bestehend aus dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracements sowie dem Kursniveau von 6.598 Punkten. In der Spitze erreichte das Barometer ein Hoch bei 6.626 Zählern und ist daran zur Unterseite abgeprallt. Dies nährt nun die Spekulationen für eine gesunde Konsolidierung, die in einem ersten Schritt auf 6.481 und darunter in den Bereich von 6.333 Punkten talwärts führen dürfte. Als endgültiges Ziel für das Barometer wird das Vorgängerhoch bei 6.111 Punkten gewertet. Kommt es zu einem überraschenden Wochenschlusskurs mindestens über dem Niveau von 6.665 Zählern, könnte dies den Auftakt für eine Rallyefortsetzung in Richtung 6.899 Punkte und damit das 161,8 % Fibonacci-Retracement darstellen. Dieses Ziel wird nach aktueller Auswertung jedoch erst später in den Fokus rücken.

1. Short-Position unter 6.480 Punkten eröffnen , Stopp über 6.565 Punkten platzieren. Kursziel 6.481/6.333 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0D1D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,24 - 3,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.232,79 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.232,79 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.614,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 17,16 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1PSN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,74 - 2,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.940,956 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.940,956 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.614,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 20,27 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.