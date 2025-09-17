Bear-Flag aufgelöst

Furcht vor Unabhängigkeit der Fed - Frankreichs Schuldenkrise lässt Anleger vorsichtiger werden - Frankreich hat neuen Premier - Euro legt zu

Zinsschritt nach unten durch Fed am Mittwoch möglich - Septemberwahrscheinlichkeit nun bei 90 Prozent

15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, USA dagegen ohne EU-Zölle

China-Zölle um weitere 90 Tage verschoben

V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus

Anlaufmarken nach oben bei 23.476 / 23.785 / 24.000 und 24.110 Punkten, nach unten bei 23.242 / 23.200 / 23.000 und 22.861 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye aber zu Erliegen gekommen

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (15. September 2025): Bei 15,49% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 15,27%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Trading-Strategie

_____________________________________________________________________

Turbo LONG-Schein : DY8JE1

Einstieg Buy-Limit-Order : 23.220 Punkte

Kursziel : 24.390 Punkte

Stopp : 23.050 Punkte

Renditechance : 85 Prozent

Take Profit: 16,99 Euro im Schein

Zeithorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Weitere Trading-Idee: 1. Stop-Sell-Position unter 23.380 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.550 Punkten. Kursziel 23.000 Punkte - aktiv! 2. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziel 24.639/24.730 Punkte 3. Stop-Buy-Position über 24.000 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.828 Punkten. Kursziel 24.380 Punkte