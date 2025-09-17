Winterausstellung von Modern Meadow zeigt Sitz auf INNOVERA-Basis aus Mercedes-Benz Entwicklungspartnerschaft
Die Verwendung von INNOVERA für Schuh-, Lifestyle- und Innendesigns wird ebenfalls vorgestellt, und das Unternehmen wird seinen Online-Shop für den Kauf von Materialplatten eröffnen.
NUTLEY, N.J., 17. September 2025 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, ein führendes Unternehmen im Bereich Bio-Design, gab heute bekannt, dass es auf der Lineapelle Winter 26/27, einer internationalen Messe, die vom 23. bis 25. September in Rho-Mailand, Italien, stattfindet, als Aussteller vertreten sein wird, wo es verschiedene Muster seines transformativen Materials der nächsten Generation, INNOVERA, präsentieren wird. Durch die Entwicklungspartnerschaft mit Mercedes-Benz setzt Modern Meadow neue Maßstäbe im Fahrzeuginnenraum und zeigt einen exklusiven schwarzen Schalensitz aus einem Mercedes-Benz Automobil, der mit INNOVERA gefertigt ist. Zu den weiteren Ausstellungsstücken gehören eine maßgeschneiderte Weste für Männer, die sich in eine Tasche verwandeln lässt, die von dem Hongkonger Designer Karmuel Young entworfen wurde, sowie Stühle für die Inneneinrichtung, die aus INNOVERA gefertigt wurden. In Halle 4, D1-3, E2 können die Besucher außerdem hängende INNOVERA-Paneele in verschiedenen Texturen, Farben, Haptiken und Oberflächen anfassen, fühlen und riechen, sowie neue Modelle von Taschen, Beuteln und Schuhen.
„Modern Meadow baut Partnerschaften wie diese im Automobil-, Lifestyle- und Innenausstattungssegment auf, um zu zeigen, dass INNOVERA so konzipiert ist, dass es sich wunderbar an jede kreative und funktionale Vision in verschiedenen Branchen und Räumen anpassen lässt", so CEO David Williamson, PhD. „Für Gerbereien, Marken und Designer bietet dieses vielseitige Material unendliche Ausdrucksmöglichkeiten durch einen nachhaltigen und innovativen Ansatz."
INNOVERA ist völlig frei von tierischen Bestandteilen und wird aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren und recyceltem Gummi hergestellt, was zu mehr als 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff besteht. Es hat das Aussehen und die Haptik von Kollagen, wie es in herkömmlichem Leder vorkommt, und ist dennoch leicht und doppelt so stark. Es kann an jeden Herstellungs- und Gerbereiprozess angepasst und in Farbe, Griff und Flor individuell gestaltet werden, je nachdem, wie es verwendet werden soll. Es erfordert keine besonderen Konservierungs- oder Lagerungsbedingungen, was die Komplexität und die Kosten reduziert. Die kommerziellen Produktionskapazitäten von Modern Meadow machen INNOVERA für die Kunden sofort verfügbar und vereinfachen mögliche Probleme in der Lieferkette.