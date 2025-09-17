ByteDance gibt 80 Prozent des US-Geschäfts von TikTok an Oracle-Konsortium ab

Das US-Konsortium setzt sich aus drei Hauptakteuren zusammen. Oracle , das führende Softwareunternehmen, übernimmt eine technische Rolle und wird weiterhin Cloud-Dienste für TikTok bereitstellen, insbesondere für die Speicherung von Nutzerdaten. Zudem hält Oracle eine kleine Beteiligung am US-Geschäft von TikTok.

Der Streit um TikTok in den USA hat eine neue Wendung genommen: Ein Konsortium aus Oracle, Andreessen Horowitz und Silver Lake wird das US-Geschäft von TikTok übernehmen. Diese Einigung, die in den Verhandlungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping erarbeitet wurde, markiert einen entscheidenden Moment in den angespannten Beziehungen zwischen den beiden Großmächten.

Andreessen Horowitz, eine bekannte Risikokapitalgesellschaft, und die Private-Equity-Firma Silver Lake bringen ihre finanziellen Mittel und Investitionsstrategie ein. Letztlich wird ByteDance, das Mutterunternehmen von TikTok, mit rund 20 Prozent am neuen US-Geschäft beteiligt bleiben, um die Anforderungen der US-Gesetzgebung zu erfüllen, die eine dominierende chinesische Beteiligung verbietet.

Dieser Deal könnte auch als ein Versuch gewertet werden, den chinesischen Einfluss auf TikTok zu begrenzen. Während das Unternehmen seine Nutzerbasis in den USA behalten kann, wird die Kontrolle über das Geschäftsmodell und die Plattform weitgehend in die Hände der US-Investoren gelegt.

Besonders der TikTok-Algorithmus bleibt weiterhin in chinesischer Hand und wird an die neuen Betreiber lizenziert. Dies hat in den USA Besorgnis ausgelöst, da der Algorithmus als ein Werkzeug angesehen wird, das potenziell politische oder sicherheitsrelevante Einflüsse ausüben könnte.

Der Deal könnte den Weg für TikTok ebnen, weiterhin auf dem US-Markt tätig zu bleiben, ohne das Risiko eines Verbots einzugehen. Gleichzeitig wird damit das Vertrauen der USA in den Umgang mit sensiblen Daten und nationaler Sicherheit gestärkt.

Doch dieser Schritt birgt auch Herausforderungen: Die Frage, wie der Algorithmus und die Lizenzierung langfristig gehandhabt werden, bleibt ein unklarer Faktor. Wird es ByteDance möglich sein, die Kontrolle über den Algorithmus komplett zu behalten, auch wenn die US-Beteiligten 80 Prozent des Geschäfts übernehmen?

Die endgültige Einigung zwischen Trump und Xi, die bis Mitte Dezember abgeschlossen sein soll, wird nicht nur für TikTok von entscheidender Bedeutung sein, sondern könnte auch als Modell für zukünftige US-China-Geschäfte dienen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion