Thyssenkrupp-Stahl passt zu Jindal

Man werde dieses Angebot intensiv prüfen, hieß es in einer Mitteilung der Thyssenkrupp AG./idt/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 11,40 auf Tradegate (17. September 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +13,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,27 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,14 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,5000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +3,54 %/-22,35 % bedeutet.