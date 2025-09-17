IG Metall
Thyssenkrupp-Stahl passt zu Jindal
- Thyssenkrupp Steel ideal für Jindal Steel International.
- Jindal hat in Europa nur geringe Aktivitäten bisher.
- Thyssenkrupp leidet unter Krise und hohen Kosten.
ESSEN/DUISBURG (dpa-AFX) - Jürgen Kerner, zweiter Vorsitzender der IG Metall, glaubt, dass Deutschlands größter Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel die "perfekte Ergänzung" für den kaufinteressierten indischen Konzern Jindal Steel International sein könnte. "Sie sind die größten Stahlhersteller in Indien. Sie sind in vielen Märkten aktiv, aber sie haben bis jetzt in Europa nur kleine Aktivitäten", sagte Kerner, der auch im Aufsichtsrat der Thyssenkrupp AG sitzt, dem Sender WDR 5. "Und Europa ist nach wie vor ein Absatzmarkt für qualitativ hochwertigen Stahl." Ein Engagement ergebe für den indischen Konzern daher strategisch Sinn.
Am Dienstag war bekanntgeworden, dass der familiengeführte Stahlkonzern Jindal Steel International die Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen will. Das deutsche Unternehmen ist wegen der Konjunkturschwäche, hoher Energiepreise und Billigimporten aus Asien in eine Krise geraten.
Man werde dieses Angebot intensiv prüfen, hieß es in einer Mitteilung der Thyssenkrupp AG./idt/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 11,40 auf Tradegate (17. September 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +13,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,27 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,14 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,5000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +3,54 %/-22,35 % bedeutet.
Deshalb macht man ja Spin-Offs - um Transparenz über ein unübersichtliches Konglomerat zu schaffen und um dadurch eine Neubewertung auszulösen.
