Berenberg senkt Eli Lilly auf 'Hold' - Ziel runter auf 830 Dollar

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eli Lilly Aktie

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 640,1 auf Tradegate (17. September 2025, 08:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eli Lilly Aktie um +0,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly bezifferte sich zuletzt auf 576,33 Mrd..

Eli Lilly zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 830,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 994,00USD was eine Bandbreite von +29,10 %/+54,61 % bedeutet.