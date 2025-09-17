ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Eli Lilly auf 'Hold' - Ziel runter auf 830 Dollar
- Berenberg stuft Eli Lilly von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel gesenkt von 970 auf 830 US-Dollar.
- Novo Nordisk jetzt bevorzugter Titel im Bereich.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Eli Lilly von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 970 auf 830 US-Dollar gesenkt. Die Aktie des Pharmakonzerns habe den Anlegern in den vergangenen fünf Jahren im Branchenvergleich spektakuläre Erträge beschert, schrieb Kerry Holford in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Doch der Aufwärtszyklus bei der Behandlung von Fettleibigkeit habe einen Höhepunkt erreicht und die Konsensschätzungen für das Unternehmen erschienen zu hoch. Anstelle von Eli Lilly ist nun Konkurrent Novo Nordisk sein bevorzugter Titel in diesem Bereich./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eli Lilly Aktie
Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 640,1 auf Tradegate (17. September 2025, 08:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eli Lilly Aktie um +0,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly bezifferte sich zuletzt auf 576,33 Mrd..
Eli Lilly zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 830,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 994,00USD was eine Bandbreite von +29,10 %/+54,61 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 830 US-Dollar
Eli Lilly bringt Mounjaro in Indien auf den Markt, nachdem die Arzneimittelbehörde das Medikament genehmigt hat
Am 20. März 2025 um 08:06 Uhr
Eli Lilly hat sein Blockbuster-Medikament Mounjaro zur Behandlung von Diabetes und zur Gewichtsreduktion in Indien auf den Markt gebracht, nachdem die indische Arzneimittelbehörde die Zulassung erteilt hatte, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Die weltweite Nachfrage nach Lillys Medikamenten zur Behandlung von Diabetes und zur Gewichtsreduzierung ist sprunghaft angestiegen. Die Markteinführung stellt für das US-amerikanische Unternehmen eine große Chance dar, da in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, immer mehr Menschen an Fettleibigkeit und Diabetes leiden.
"Die Doppelbelastung durch Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes entwickelt sich in Indien rasch zu einer großen Herausforderung für die öffentliche Gesundheit", sagte Präsident und General Manager Winselow Tucker bei Lilly India.
In Indien leben etwa 101 Millionen Menschen mit Diabetes und Fettleibigkeit, eine chronisch-rezidivierende Krankheit, ist ein wichtiger Risikofaktor für Diabetes, so Lilly.
Mounjaro, chemisch bekannt als Tirzepatid, wird derzeit in Großbritannien und Europa unter demselben Markennamen sowohl für Diabetes als auch zur Gewichtsreduktion verkauft. In den USA wird es als Zepbound gegen Fettleibigkeit verkauft.
CEO David Ricks sagte im Februar letzten Jahres gegenüber Reuters, dass Lilly erwartet, Mounjaro bereits 2025 in Indien auf den Markt zu bringen.
Analysten haben prognostiziert, dass der weltweite Umsatz mit Medikamenten gegen Fettleibigkeit bis Anfang der 2030er Jahre 150 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen wird.