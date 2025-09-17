Berenberg hebt Novo Nordisk auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 425 Kronen

RiccodeJaneiro schrieb 11.09.25, 15:53

Hallo zusammen,

Ich halte ebenfalls nichts davon jeden Tag oder gar bei jedem € Kursbewegung in egal welche Richtung Glaubensfragen zu diskutieren.

Die Diskussion um Umsatz- und Gewinnwachstum in 2025 bzw. In Q3 und Q4 2025 kein Wachstum sondern sogar Rückgang finde ich informativ.

Zum Thema 30€, 50€ oder mehr würde ich noch beitragen wollen, dass Ozempic seit 2018 auf dem Markt ist und Wegovy seit Juli 2023.

Der Kurs der Aktie vor dem Geschäftsfeld „Adipositas“ betrug schätzungsweise um die 30€. Sollte die Aktie so weit runterfallen, würde mich das sehr überraschen. Dann müsste NN entweder viel falsch gemacht haben oder die Anleger noch mehr panisch werden.

Die Aktie ist vermutlich erstmal konsolidiert, was nach drei Gewinn- bzw. Umsatzwarnungen zumindest ohne Übertreibung oder Einfärbung pro oder contra mMn ruhig angenommen werden kann.

Die Analysten sind aktuell mehrheitlich positiv, aber auch die können nicht alles sehen, wissen und an uns weitergeben.

Ein Indiz für fallende Kurse könnten die beiden letzten Directors dealings sein - da wurden zweimal Aktien unter 100.000€ zum Kurs um die 43€ verkauft, wenn ich mich recht erinnere.

In dem Newsreport von BNP Paribas hier bei WO wird die Nächte Analystenkonferenz am 17.9. als ein Darum genannt, an dem wir neue genauere Zahlen und Infos über NN u.a. auch zu F&E erfahren werden.

Zumindest so lange wird wohl nicht klar sein, in welche Richtung es zumindest kurzfristig gehen wird.

Wir haben 2024 Kurse über 120€ gesehen und starteten bei ca. 30€ in 2021. Angesichts der vielen Milliarden, die jährlich mit Adipositas umzusetzen sind, vor allen aber aufgrund der sehr guten mit Quellen versehenen Beiträge unseres Forumskollegen SAL Paradise bleibe ich bei meiner grundsätzliche positiven Einschätzung zu Unternehmensentwicklung.

Ich denke, wir haben aktuell das seltene Glück, NN zu vergleichsweise günstigen Preisen kaufen zu können. Und ich denke weiterhin, dass sich das Zeitfenster auch bald wieder schließen wird. Wer dann nicht drinnen ist, hat Pech gehabt - nmM 😎 📈