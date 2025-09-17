ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Novo Nordisk auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 425 Kronen
- Berenberg stuft Novo Nordisk von "Hold" auf "Buy" hoch.
- Kursziel gesenkt von 610 auf 425 dänische Kronen.
- Neue Chancen unter Konzernchef trotz bestehender Hindernisse.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 610 auf 425 dänische Kronen gesenkt. Seit dem Kurshoch Mitte 2024 habe der Pharmakonzern mehrmals die Ziele gesenkt, und die Markterwartungen seien deutlich zurückgesetzt worden, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Dies erlaube einen konstruktiveren Blick auf Wachstumsaussichten, Kurstreiber und Bewertung. Ungeachtet noch bestehender Hindernisse habe der neue Konzernchef nun die Chance, positiv zu überraschen. Die Aktie löse die des US-Konkurrenten Eli Lilly als sein bevorzugter Titel in der Behandlung von Fettleibigkeit ab./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 48,63 auf Tradegate (17. September 2025, 08:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +10,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 164,25 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 428,13DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +600,09 %/+1.135,46 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 425 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EU approval makes Novo Nordisk’s oral semaglutide the first and only oral GLP-1 RA to reduce cardiovascular death, heart attack and stroke
Ich halte ebenfalls nichts davon jeden Tag oder gar bei jedem € Kursbewegung in egal welche Richtung Glaubensfragen zu diskutieren.
Die Diskussion um Umsatz- und Gewinnwachstum in 2025 bzw. In Q3 und Q4 2025 kein Wachstum sondern sogar Rückgang finde ich informativ.
Zum Thema 30€, 50€ oder mehr würde ich noch beitragen wollen, dass Ozempic seit 2018 auf dem Markt ist und Wegovy seit Juli 2023.
Der Kurs der Aktie vor dem Geschäftsfeld „Adipositas“ betrug schätzungsweise um die 30€. Sollte die Aktie so weit runterfallen, würde mich das sehr überraschen. Dann müsste NN entweder viel falsch gemacht haben oder die Anleger noch mehr panisch werden.
Die Aktie ist vermutlich erstmal konsolidiert, was nach drei Gewinn- bzw. Umsatzwarnungen zumindest ohne Übertreibung oder Einfärbung pro oder contra mMn ruhig angenommen werden kann.
Die Analysten sind aktuell mehrheitlich positiv, aber auch die können nicht alles sehen, wissen und an uns weitergeben.
Ein Indiz für fallende Kurse könnten die beiden letzten Directors dealings sein - da wurden zweimal Aktien unter 100.000€ zum Kurs um die 43€ verkauft, wenn ich mich recht erinnere.
In dem Newsreport von BNP Paribas hier bei WO wird die Nächte Analystenkonferenz am 17.9. als ein Darum genannt, an dem wir neue genauere Zahlen und Infos über NN u.a. auch zu F&E erfahren werden.
Zumindest so lange wird wohl nicht klar sein, in welche Richtung es zumindest kurzfristig gehen wird.
Wir haben 2024 Kurse über 120€ gesehen und starteten bei ca. 30€ in 2021. Angesichts der vielen Milliarden, die jährlich mit Adipositas umzusetzen sind, vor allen aber aufgrund der sehr guten mit Quellen versehenen Beiträge unseres Forumskollegen SAL Paradise bleibe ich bei meiner grundsätzliche positiven Einschätzung zu Unternehmensentwicklung.
Ich denke, wir haben aktuell das seltene Glück, NN zu vergleichsweise günstigen Preisen kaufen zu können. Und ich denke weiterhin, dass sich das Zeitfenster auch bald wieder schließen wird. Wer dann nicht drinnen ist, hat Pech gehabt - nmM 😎 📈
Der Nervenkrieg geht weiter 🙈
An alle, die immer noch glauben, dass NN langfristig (5–10 Jahre) gut aufgestellt ist:
Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, sich einmal von den endlosen Diskussionen zu lösen, das schöne Wetter zu genießen – oder einfach mal einen Blick auf andere spannende Aktien zu werfen ☕
Diese Diskussionen bewegen den Kurs weder nach oben noch nach unten, sondern kosten nur unnötig Energie – vor allem die der Kleinanleger.