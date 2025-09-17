Tarifgespräche in der Stahlindustrie starten – Wird Thyssenkrupp getroffen?

Die Gespräche finden in einer Phase statt, in der die Branche unter erheblichem Druck steht – von schwacher Konjunktur über steigende Energiekosten bis hin zu Billigimporten aus China. Die Aktie des größten deutschen Stahlproduzenten, Thyssenkrupp , lag zuletzt leicht im Plus bei 11,40 Euro.

In der angeschlagenen deutschen Stahlindustrie haben am Dienstag die Tarifgespräche begonnen. Zum Auftakt trafen sich Arbeitgeber und IG Metall in Düsseldorf für die Tarifgebiete "Nordwest" und "Ost", die zusammen rund 68.000 Beschäftigte umfassen. Ein Angebot der Arbeitgeberseite liegt bislang nicht vor.

IG Metall fordert Inflationsausgleich – Arbeitgeber warnen vor Überlastung

Die IG Metall betonte die "äußerst schwierige Lage" der Branche, verzichtete aber bewusst auf eine konkrete Lohnforderung. "Die Erwartung ist klar: Am Ende dürfen die Beschäftigten nicht mit weniger Geld dastehen.", erklärte Verhandlungsführer Knut Giesler. Die Forderung sei ein Vertrauensvorschuss an die Arbeitgeber.

"Leider haben wir von den Arbeitgebern heute noch nichts dazu gehört, wie sie ihrer Verantwortung für schnelle und faire Lösungen gerecht werden wollen", sagte er nach der Auftaktrunde. Man erwarte ein erstes Angebot zur zweiten Verhandlungsrunde am Freitag.

Der Arbeitgeberverband Stahl warnte hingegen vor Überforderungen: "Auch wenn anzuerkennen ist, dass die Gewerkschaft sich der dramatischen Lage der deutschen Stahlindustrie offenbar bewusst ist, übersteigt die Forderung nach einer Entgelterhöhung die Möglichkeiten unserer Industrie in der aktuellen wirtschaftlichen Lage."

Belastungsprobe: Energiepreise, US-Zölle und Strukturwandel

Die deutsche Stahlindustrie leidet seit Monaten unter einer Kombination aus schwacher Nachfrage, insbesondere aus der Autoindustrie, hohen Energiekosten und Billigimporten aus China. Hinzu kommt die Belastung durch hohe Zölle in den USA sowie die milliardenschweren Investitionen in die Transformation hin zu klimafreundlicherem Stahl.

Viele Unternehmen fahren daher harte Sparprogramme. Branchengrößen wie Thyssenkrupp planen den Abbau Tausender Arbeitsplätze.

Ausblick: Nächste Woche entscheidend

Ob die Gespräche in Düsseldorf Fahrt aufnehmen, dürfte sich in der zweiten Verhandlungsrunde am Freitag zeigen. Sollten die Arbeitgeber dann kein tragfähiges Angebot präsentieren, könnte der Konflikt eskalieren. Die Stahlindustrie gilt bereits jetzt als eine der Branchen, die am härtesten von der wirtschaftlichen Flaute und der Energiekrise getroffen sind. Bleibt eine Einigung aus, könnten ab Oktober Warnstreiks folgen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 11,49EUR auf Tradegate (17. September 2025, 08:32 Uhr) gehandelt.





