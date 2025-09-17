    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Formycon profitiert von weiterer Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar

    Foto: Arne Dedert - DPA

    PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Dem Pharmahersteller Formycon winken weitere Einnahmen aus einer Zweitvermarktung seines Biosimilars zu Bayers Augenmedikament Eylea. Die Klinge Biopharma GmbH schloss als Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für das Biosmilar FYB203 dazu mit dem französischen Augenheilkunde-Spezialisten Horus Pharma eine Lizenzvereinbarung. Diese bezieht sich auf bestimmte europäische Länder, wie Formycon am Mittwoch in Planegg-Martinsried mitteilte. Die Formycon-Aktie gewann vorbörslich rund drei Prozent.

    Von den Voraus- und Meilensteinzahlungen, die sich daraus für Klinge ergeben, sowie den Beteiligungen am Nettoumsatz soll Formycon einen mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentsatz erhalten. Darüber hinaus werde Formycon die Lieferkette für das Biosimilar koordinieren und zusätzliche Servicezahlungen sowie eine volumenabhängige Gewinnbeteiligung für die kommerzielle Marktversorgung erhalten, hieß es.

    Der Vereinbarung sind in diesem Jahr bereits mehrere Vertriebspartnerschaften für das Eylea-Biosimilar unter dem Namen Ahzantive vorangegangen. Parallel dazu soll das Mittel nun von Horus als Baiama auf den Markt gebracht werden.

    Das Originalpräparat von Bayer mit dem Wirkstoff Aflibercept wird zur Behandlung schwerer Netzhauterkrankungen eingesetzt, etwa der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD). Es ist bislang einer der wichtigsten Kassenschlager des Dax-Konzerns . Der Absatz dürfte aber nach und nach wegen zunehmender Konkurrenz durch Nachahmer unter Druck geraten./tav/stw/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    3 im Artikel enthaltene Werte
