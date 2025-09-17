    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials
    RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einigen Investorenveranstaltungen auf der RBC Industrials Conference auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Anthony Codling befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den fünf großen Nachfragewellen in Europa: Infrastrukturentwicklung, Verteidigungsausgaben, Energiewende, Wohnungsmangel sowie Digitalisierung und Rechenzentren. Der Baustoffkonzern habe ein gemischtes Bild in Europa gezeichnet, wobei einige Regionen wie Deutschland und Italien eine Verbesserung verzeichneten, während sich die Märkte in Großbritannien und Frankreich weiterhin schwach entwickelten./rob/edh/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 200,1EUR auf Tradegate (17. September 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Anthony Codling
    Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 220
    Kursziel alt: 220
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


