RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einigen Investorenveranstaltungen auf der RBC Industrials Conference auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Anthony Codling befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den fünf großen Nachfragewellen in Europa: Infrastrukturentwicklung, Verteidigungsausgaben, Energiewende, Wohnungsmangel sowie Digitalisierung und Rechenzentren. Der Baustoffkonzern habe ein gemischtes Bild in Europa gezeichnet, wobei einige Regionen wie Deutschland und Italien eine Verbesserung verzeichneten, während sich die Märkte in Großbritannien und Frankreich weiterhin schwach entwickelten./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 200,1EUR auf Tradegate (17. September 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anthony Codling

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

