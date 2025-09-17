    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Daten von UBS Evidence Lab aus 30 Weltregionen signalisierten eine gemischte Nachfrage nach der iPhone 17-Baureihe seit Beginn der Vorbestellungen am vergangenen Freitag, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einführung des dünneren iPhone Air sei eine wesentliche Änderung. Er stelle aber zwei weitere wichtige Unterschiede bei der Markteinführung fest. So sei der US-Preis für das Basismodell bei 799 Dollar geblieben, obwohl die Speicherkapazität nun bei 256 GB (statt 128 GB) beginnt. Zudem biete Apple auf seiner Website jetzt nur noch sieben Modelle an, verglichen mit neun im Vorjahr./rob/edh/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 19:30 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 200,5EUR auf Tradegate (17. September 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Vogt
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 220
    Kursziel alt: 220
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00$, was einem Rückgang von -7,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Daten von UBS Evidence Lab aus 30 Weltregionen signalisierten eine gemischte Nachfrage nach der iPhone 17-Baureihe seit Beginn der …