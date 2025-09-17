UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Daten von UBS Evidence Lab aus 30 Weltregionen signalisierten eine gemischte Nachfrage nach der iPhone 17-Baureihe seit Beginn der Vorbestellungen am vergangenen Freitag, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einführung des dünneren iPhone Air sei eine wesentliche Änderung. Er stelle aber zwei weitere wichtige Unterschiede bei der Markteinführung fest. So sei der US-Preis für das Basismodell bei 799 Dollar geblieben, obwohl die Speicherkapazität nun bei 256 GB (statt 128 GB) beginnt. Zudem biete Apple auf seiner Website jetzt nur noch sieben Modelle an, verglichen mit neun im Vorjahr./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 19:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 200,5EUR auf Tradegate (17. September 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

