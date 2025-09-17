Inflation tritt auf der Stelle

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat die Inflation im August wie erwartet nicht verändert. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich wie im Vormonat um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte.

Damit bleibt die Teuerung auf dem höchsten Stand seit Januar 2024. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Zu den stärksten Preistreibern zählten die Statistiker die Kosten für Nahrungsmittel.