Durchwachsene Entwicklung - chinesische Börsen legen zu

Im Falle Südkoreas verwiesen die Marktstrategen der Deutschen Bank auf eine Gegenbewegung nach elf Handelstagen mit Gewinnen. Hier fielen die Abgaben mit rund einem Prozent etwas deutlicher aus. Ansonsten bewegten sich die Veränderungen im Nachkommabereich. Darin dokumentierte sich einmal mehr die Zurückhaltung vor der US-Zinsentscheidung. "Spannend wird der Zinsentscheid vor allem durch die neuen Leitzinsprojektionen, die Aufschluss über die weiteren Zinssenkungsabsichten der Fed geben", hieß es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Die am Vortag starken Aktien Südkoreas und Taiwans schwächelten, während die chinesischen Märkte ihre Zurückhaltung ablegten und Gewinne verzeichneten.

Die chinesischen Börsen profitierten unterdessen von den Gewinnen der Technologietitel. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zog zuletzt um 1,73 Prozent auf 26.894.68 Punkte an, der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg um 0,51 Prozent auf 4.546,45 Punkte. Aktien von Baidu profitierten dabei von einer Kaufempfehlung durch Arete Research, während Alibaba Rückenwind durch eines höheres Kursziel der Analysten von Goldman Sachs erhielten.

"Langfristig attraktiv erscheinen insbesondere Internetunternehmen: Ihre Bewertungen liegen rund 30 Prozent unter dem Zehn-Jahres-Schnitt, während sich die Gewinnmargen trotz verhaltenem Umsatzwachstum verbessert haben", merkte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank zum chinesischen Technologiesektor an.

Zudem gebe es nach Schwächesignalen aus der Wirtschaft Hoffnungen auf neue Impulse durch die Politik. "Die schwachen Daten erhöhen den Druck auf Peking, die Konjunktur mit zusätzlichen fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen zu stützen", so Stephan. "Weitere Impulse in den kommenden Monaten könnten die zuletzt gut gelaufenen Aktienmärkte weiter unterstützen."

In Japan und Australien ging es nach den Vortagesgewinnen unterdessen leicht abwärts. Der japanische Nikkei 225 verlor 0,25 Prozent auf 44.790,38 Punkte. Japans Exporte waren den vierten Monat in Folge gefallen. Im August waren die Ausfuhren insgesamt zwar nur noch leicht gesunken, die Exporte in die USA gingen hingegen stark zurück. Insgesamt meldete das Ministerium im Jahresvergleich einen Rückgang der Exporte um 0,1 Prozent, nachdem die Ausfuhren im Monat zuvor noch um 2,6 Prozent gesunken waren. Der australische S&P/ASX 200 sank um 0,67 Prozent auf 8.818,50 Punkte./mf/Stk



