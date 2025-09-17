Deutsche Post: Schock für Mitarbeiter und Kunden

Obwohl die Preise für Briefe und Porto erst in diesem Jahr gestiegen sind, spricht Nikola Hagleitner, Vorständin bei der Deutschen Post, davon, die Preise für das Briefporto deutlich erhöhen zu wollen. Ab 2027 soll eine weitere Portopreiserhöhung in Kraft treten. Diese muss zuvor von der Bundesnetzagentur genehmigt werden. Die Vorständin äußerte sich gegenüber der Funke-Mediengruppe: "Ich setze darauf, dass die Bundesnetzagentur beim nächsten Mal die reale Kostenentwicklung und den beschleunigten Briefrückgang noch stärker berücksichtigt – und dann muss das Standard-Porto nennenswert wachsen."

Seit Beginn des Jahres werden für einen Standardbrief und für eine Postkarte 95 Cent fällig. Laut Hagleitner ist dies nicht genug. "Aus meiner Sicht ist die Portoerhöhung beim letzten Mal zu gering ausgefallen – nicht weil wir gierig sind, sondern weil wir die Erlöse benötigen, um die Modernisierung der Post zu stemmen. Jeder Cent, den meine Konzerndivision mit Leistungen und Produkten erwirtschaftet, wird in den Standort Deutschland reinvestiert." Die Bundesnetzagentur wolle im Januar mit der Prüfung weiterer Erhöhungen beginnen und sich gegen Ende des kommenden Jahres entscheiden. Hagleitner erwartet diesbezüglich eine signifikante Erhöhung des Briefportos.

Zudem hat sie den zu Beginn des Jahres angekündigten Stellenabbau von 8.000 Arbeitsplätzen verteidigt. "Das Postgesetz verlangt von uns, dass wir den Universaldienst effizient erbringen. Und wenn wir nicht eine Milliarde Euro pro Jahr erlösen, können wir unsere Infrastruktur nicht modernisieren. Die Zeiten haben sich verändert, wir müssen Ressourcen konsequent steuern", sagte sie der Funke-Mediengruppe. Im Gegensatz zum produzierenden Gewerbe könne man nicht auf Vorrat produzieren. "Wir beschäftigen keine Leute auf Verdacht", ergänzte Hagleitner.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion