Nano One und Sumitomo Metal Mining treiben Zusammenarbeit zur Kommerzialisierung von LFP voran

- Sumitomo Metal Mining („SMM“) bestätigt Nano One als wichtigen Technologiepartner bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie für Lithium-Eisenphosphat-Kathoden („LFP“).

- Die Ergebnisse der Entwicklungsarbeiten und Versuche, der wirtschaftlichen Modellierung und die Überprüfung des geistigen Eigentums sind positiv ausgefallen, sodass SMM großes Vertrauen in die proprietäre One-Pot-LFP-Technologie von Nano One hat.

- Nano One und SMM werden nun ihre Zusammenarbeit ausweiten, um LFP-Produktionsmöglichkeiten mit strategischen Zielkunden zu verfolgen.

Video-Link1: Alex Holmes, COO von Nano One gibt Partnerschafts-Update mit SMM bekannt

Vancouver (Kanada), den 17. September 2025 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnikunternehmen, freut sich, über die neuesten Fortschritte mit seinem strategischen Partner Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. zu berichten, einem integrierten Bergbau-, Veredelungs- und CAM-Hersteller mit Hauptsitz in Japan, der weltweit in vierzehn Ländern tätig ist und internationale Tier-1-Automobilunternehmen sowie Batteriezellenhersteller beliefert.

Munekazu Kawata, Executive Officer und General Manager der Batteriematerialien-Sparte von SMM, sagte: „Wir freuen uns, im Namen von Sumitomo Metal Mining unsere große Zuversicht in das One-Pot-Verfahren von Nano One zur Herstellung von Kathodenaktivmaterialien, darunter Lithium-Eisenphosphat, zum Ausdruck zu bringen. Wir sind bestrebt, in die kostengünstige Produktion von CAM zu investieren und diese unseren Kunden anzubieten, während wir gleichzeitig den Energieverbrauch, das Abwasseraufkommen und die Unsicherheiten in der Lieferkette minimieren. Dies hat uns zu Nano One als wichtigem Technologiepartner geführt, um dieses Ziel zu erreichen. Nach eingehender Prüfung sind wir überzeugt, dass es sich bei dieser Technologie um eine qualitativ hochwertige, kostengünstige Fertigungslösung handelt, und wir arbeiten eng mit Nano One zusammen, um unsere Kooperation und Marketingbemühungen auszuweiten, um gemeinsam den globalen Wandel hin zu LFP-Chemikalien im Lithiumbatteriesektor anzugehen.“