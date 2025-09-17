Giant Mining setzt Zusammenarbeit mit RESPEC zur Integration der Bohrdaten und Brekzienkörper aus den Jahren 2024/25 in das 3D-Modell des Kupfer-Silber-Gold-Projekts Majuba Hill fort

VANCOUVER, BC — 17. September 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit der Firma RESPEC Company LLC („RESPEC“) aus Reno (Nevada) fortsetzt. RESPEC wird Bohrdaten aus dem Diamantkernprogramm 2024 und dem Diamantkernbohrprogramm im Frühjahr 2025 (zusammen das „Kernprogramm“) des Unternehmens auf dem Porphyr-Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill („Majuba Hill“) in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada verarbeiten.

Diese Informationen werden in das 3D-Modell des Kupferprojekts Majuba Hill integriert.

David Greenway, President und CEO von Giant Mining, sagt dazu: „Die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit RESPEC ist ein wichtiger Schritt für den Ausbau von Majuba Hill. Durch die Integration der Daten aus den neuesten Bohrkernen in das Modell verfeinern wir nicht nur das geologische Modell, sondern stärken auch das Potenzial des Projekts. Diese Arbeiten ebnen den Weg für zukünftige Bohrungen, metallurgische Studien und die Bewertung neuer Ziele, die alle unerlässlich sind, um das Potenzial von Majuba Hill als bedeutendes Kupfer-Silber-Gold-Projekt in Nevada voll und ganz auszuschöpfen.“

Zweck der Zusammenarbeit

Aufbauend auf seinem Auftrag wird RESPEC bei der aktualisierten Interpretation und technischen Überprüfung des Kupfer-Silber-Gold-Projekts Majuba Hill die Ergebnisse des jüngsten Bohrprogramms des Unternehmens berücksichtigen, darunter die Kerndaten aus den Bohrlöchern MHB-30 bis MHB-36. Damit sollen die geometrischen Ausmaße der Brekzienkörper verfeinert, die Auswirkungen neuer Erkenntnisse auf das Projektpotenzial bewertet und die Abgrenzung der geologischen Kontrollen der Kupfermineralisierung gefördert werden. Darüber hinaus wird die Überprüfung dazu beitragen, die Strategie des Unternehmens hinsichtlich weiterer Bohrungen auszurichten, den Zeitpunkt für metallurgische Studien festzulegen und die Bewertung neuer Zielzonen zu unterstützen.

Abbildung 1: Zielzonen 2025 bei Majuba Hill

In den nächsten 3 bis 5 Wochen wird RESPEC:

- prüfen, wie sich das neue, verbesserte Modell und die neuen Daten auf das wirtschaftliche Potenzial auswirken,

- die jüngsten Bohrungen in das 3D-Modell integrieren,

- die Geometrie der Brekzienkörper im 3D-Modell verbessern,

- Silber in das Explorationsmodell einbeziehen,

- zusätzliche Zielzonen bewerten, darunter Northern Breccia, Ball Park Breccia und 789 Resistivity Target.

Strategische Auswirkungen

Die aktualisierte Interpretation wird Giant Mining eine solidere technische Grundlage für das zukünftige wirtschaftliche Potenzial bieten und gleichzeitig das Potenzial neuer Zielgebiete auf dem Konzessionsgebiet Majuba Hill hervorheben. Diese Ergebnisse werden die umfassendere Strategie des Unternehmens unterstützen, Majuba Hill zu einer wichtigen inländischen Quelle für Kupfer und Silber weiterzuentwickeln, in einer Zeit, in der die Nachfrage der USA nach sicheren, wieder im Inland angesiedelten Lieferketten zunimmt.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1 steht. Projektfläche: 9.684 Acres Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Es ist über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher Richtung erreichbar. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Faktoren für die Infrastruktur, und Majuba Hill profitiert bereits von einer starken Grundlage in all diesen Bereichen. Die bestehende Infrastruktur bietet erhebliche Vorteile und ermöglicht im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen. Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1 Millionen US$ unter Anwendung aktueller Kosten. Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist. Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist. Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle („QA/QC“) und Produktkette

Das Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Proben werden in Stoffbeutel verpackt und vom gesicherten Lagerhaus von Giant Mining an die Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) überstellt. Dann transportiert ALS Labs die aufbereiteten Probenpulver zu seinem Analyselabor in North Vancouver, B.C.

Die Bohrkernproben werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Stoffprobenbeutel gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICPAES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen und Mahlproben von standardmäßigen Kupfer-Gold-Porphyr-Referenzmaterialien. Die restlichen Probenpulver (Pulpen) werden von ALS Labs abgeholt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101“).

Marktbewusstsein

Das Unternehmen hat eine Änderung seiner bestehenden Werbevereinbarung mit Gold Standard Media, LLC („GSM“), einem in Texas ansässigen Medienunternehmen, vereinbart. Gemäß der geänderten Vereinbarung vom 10. September 2025 wird GSM weiterhin Marketing- und Werbedienstleistungen für eine Gesamtvergütung von bis zu 550.000 US$ erbringen, was einer Erhöhung um 150.000 US$ gegenüber der zuvor angekündigten Zusage von 400.000 US$ entspricht. GSM hat seinen Geschäftssitz in der 723 W University Avenue, Georgetown, TX 78626, und ist unter der Rufnummer +1 512-843-1723 oder per E-Mail an ceo@goldstandardir.com erreichbar. GSM und seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Das Unternehmen wird keine Optionen oder andere Wertpapiere als Gegenleistung für die von GSM erbrachten Dienstleistungen begeben.

Des Weiteren hat Giant Mining Interactive Offers, LLC („Interactive“), eine in Delaware ansässige Werbetechnologieplattform, im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung vom 8. Juli 2025 unter Vertrag genommen. Gemäß dieser Vereinbarung wird Interactive vollständig verwaltete digitale Marketingkampagnen, einschließlich zweckbestimmter E-Mail- und SMS-Verbreitungen, für ein Anfangsbudget von 50.000 US$ durchführen. Beide Parteien können die Kampagne mit einer Frist von 48 Stunden unterbrechen oder stornieren. Interactive hat seinen Geschäftssitz in der 327 Plaza Real, Suite 319, Boca Raton, FL 33432, und ist unter +1 (844) 563-3377 oder per E-Mail an support@interactiveoffers.com erreichbar. Interactive und seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen, und die Vergütung wird ausschließlich in bar gezahlt. Das Unternehmen wird keine Optionen oder andere Wertpapiere als Gegenleistung für die von Interactive erbrachten Dienstleistungen begeben.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

