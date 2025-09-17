Stabilisierung nach Kursrutsch

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach dem gestrigen Kursrutsch wieder etwas stabilisiert. Vor dem wichtigen US-Zinsentscheid am Abend blieben die Anleger aber vorsichtig. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,41 Prozent auf 23.425,94 Punkte. Der am Vortag ebenfalls schwache MDax der mittelgroßen Unternehmen berappelte sich um 0,55 Prozent auf 30.266,38 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erholte sich um 0,4 Prozent.

    Am Dienstag war der Dax aus seiner bisherigen September-Spanne nach unten herausgerutscht auf den niedrigsten Stand seit Juni. Damit hatte er weiter Anschluss an die US-Börsen verloren, die anschließend nur leicht im Minus aus dem Handel gegangen waren. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das wichtigste deutsche Aktienbarometer aber immer noch vor den großen US-Indizes./gl/stk





