Advanced Blockchain AG: Neuausrichtung vollzogen

GBC erklärte, dass ABAG trotz hoher Sonderaufwendungen im Geschäftsjahr 2024 nun in einer deutlich besseren Ausgangsposition für nachhaltiges Wachstum stehe. Es wurde berichtet, dass unabhängige Prüfungen sowohl frühere Missstände als auch die Tragfähigkeit der aktuellen Strukturen bestätigt hätten. Nach Angaben von GBC sei der Umsatz der Muttergesellschaft auf 0,23 Mio. Euro gestiegen, bleibe jedoch stark von Erträgen aus Incredulous Labs abhängig, während sich der Jahresfehlbetrag 2024 auf minus 1,78 Mio. Euro erhöht habe.

Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC Research haben ein Update zur Advanced Blockchain AG (ABAG) veröffentlicht. Darin gehen sie auf die umfassende Transformation ein, die das Unternehmen im Jahr 2024 durchlaufen habe. Nach Austausch des Managements und der Aufarbeitung von Unregelmäßigkeiten bei der Tochtergesellschaft Incredulous Labs sehen die Analysten das Unternehmen nun besser aufgestellt und bestätigen ihr positives Urteil.

Die Analysten betonten, dass ABAG trotz eines eingeschränkten Testats des Wirtschaftsprüfers wegen Unsicherheiten bei Forderungen gegenüber Incredulous Labs eine solide Eigenkapitalquote von rund 69 Prozent ausweise. Incredulous Labs habe 2024 bei 0,23 Mio. US-Dollar Umsatz einen Jahresüberschuss von 1,25 Mio. US-Dollar erzielt, sei aber von Wertberichtigungen und forensischer Aufarbeitung belastet worden. Zum 30. Juni 2025 habe der Wert der 15 größten Beteiligungen bei rund 15 Mio. US-Dollar gelegen (nach 56 Mio. US-Dollar Ende 2024). Auf dieser Basis ergebe sich laut GBC nach Abzug der Holding-Kosten und der Einpreisung einer latenten Upside von 30 Prozent ein NAV von 15,36 Mio. Euro beziehungsweise 4,15 Euro je Aktie. Vor diesem Hintergrund bestätigt GBC das Urteil "Kaufen".

Die Advanced Blockchain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,96 % und einem Kurs von 2,78EUR auf Tradegate (17. September 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 4,15 Euro

