BERENBERG stuft BASF SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Geschäfte des Chemiekonzerns unterlägen nach Aussage von Firmenchef Markus Kamieth weiterhin einem unvorhersehbaren "Stop-and-Go"-Muster vor dem Hintergrund eines "seitwärts gerichteten" wirtschaftlichen Umfelds - ohne offensichtliche Impulse für eine Verbesserung der Nachfrage, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Managers sei jedoch nicht ganz ohne kurz- und langfristigen Optimismus geblieben./rob/edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 43,32EUR auf Tradegate (17. September 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



