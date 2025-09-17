    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    BERENBERG stuft BASF SE auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Geschäfte des Chemiekonzerns unterlägen nach Aussage von Firmenchef Markus Kamieth weiterhin einem unvorhersehbaren "Stop-and-Go"-Muster vor dem Hintergrund eines "seitwärts gerichteten" wirtschaftlichen Umfelds - ohne offensichtliche Impulse für eine Verbesserung der Nachfrage, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Managers sei jedoch nicht ganz ohne kurz- und langfristigen Optimismus geblieben./rob/edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:56 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Sebastian Bray
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


