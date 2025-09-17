ProSiebenSat.1 Media Aktie tiefrot - 17.09.2025

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie ist bisher um -5,58 % auf 5,7925€ gefallen. Das sind -0,3425 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ProSiebenSat.1 Media ist ein führendes europäisches Medienunternehmen mit Fokus auf TV-Sender, Streaming und digitale Plattformen. Es ist einer der größten TV-Anbieter in Deutschland, konkurriert mit RTL, ARD, ZDF und internationalen Streaming-Diensten. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Kombination von traditionellen und digitalen Medien sowie lokale Inhalte aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ProSiebenSat.1 Media Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -12,76 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie damit um -14,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ProSiebenSat.1 Media +23,57 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

ProSiebenSat.1 Media Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,73 % 1 Monat -21,16 % 3 Monate -12,76 % 1 Jahr +15,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gesunkene ProSiebenSat.1 Aktie, die aufgrund einer Gewinnwarnung und gesenkter Umsatzprognosen gefallen ist. Bedenken über hohe Schulden und den Druck auf die TV-Werbung werden geäußert. Zudem gibt es Spekulationen über mögliche Kapitalerhöhungen und die strategischen Absichten von MFE, die den Kurs weiter beeinflussen könnten. Die Unsicherheit über die Unternehmensführung verstärkt die Verunsicherung unter den Anlegern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ProSiebenSat.1 Media eingestellt.

Informationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Es gibt 233 Mio. ProSiebenSat.1 Media Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd.EUR wert.

ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt kaufen?

Ob die ProSiebenSat.1 Media Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProSiebenSat.1 Media Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.