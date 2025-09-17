BERENBERG stuft Axa auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Als wichtigsten Punkt im Zusammenhang mit seinem aktuellen Dreijahresplan habe der Versicherer genannt, dass er trotz der politischen und haushaltspolitischen Unsicherheit in Frankreich bei allen Kennzahlen voll auf Kurs sei, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 39,75EUR auf Tradegate (17. September 2025, 09:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,80
Kursziel alt: 47,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,80
Kursziel alt: 47,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte