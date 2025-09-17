BERENBERG stuft Axa auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Als wichtigsten Punkt im Zusammenhang mit seinem aktuellen Dreijahresplan habe der Versicherer genannt, dass er trotz der politischen und haushaltspolitischen Unsicherheit in Frankreich bei allen Kennzahlen voll auf Kurs sei, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 39,75EUR auf Tradegate (17. September 2025, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47,80

Kursziel alt: 47,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,80 € , was eine Steigerung von +20,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer