BYD - Aktie im Anlegerfokus - 17.09.2025

Die BYD Aktie notiert aktuell bei 12,300€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,89 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,345 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BYD Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,31 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BYD auf +14,23 %.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,32 % 1 Monat -3,14 % 3 Monate -14,31 % 1 Jahr +30,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der BYD Aktie, die durch einen massiven Abverkauf und Vertrauensverlust geprägt ist. Nutzer berichten von Problemen mit der Dividendenbuchung durch Banken, was die Wahrnehmung der Aktie beeinflusst. Zudem wird die Reichweite der Fahrzeuge als kritisch angesehen, was potenzielle Käufer verunsichern könnte. Gleichzeitig wird über technische Lösungen zur Reichweitenangst diskutiert, was das langfristige Interesse an BYD zeigt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,14 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.