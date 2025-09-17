Heute am 17.09.2025: Wolfspeed Aktie im Spotlight

Mit einer Performance von +3,47 % konnte die Wolfspeed Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Wolfspeed ist ein führender Anbieter von SiC- und GaN-Halbleitern, die in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und Telekommunikation eingesetzt werden. Mit einer starken Marktstellung und einzigartiger SiC-Technologie konkurriert es mit Infineon, ON Semiconductor und STMicroelectronics. Wolfspeed zeichnet sich durch seine Innovationskraft und vertikale Integration aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Wolfspeed über einen Zuwachs von +85,14 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +33,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +81,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wolfspeed auf -70,54 %.

Wolfspeed Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +33,81 % 1 Monat +81,26 % 3 Monate +85,14 % 1 Jahr -71,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Wolfspeed Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Wolfspeed Aktie, die von Unsicherheiten über mögliche Kapitalmaßnahmen und die allgemeine Marktstimmung geprägt ist. Anleger spekulieren über einen möglichen Short Squeeze, während Bedenken hinsichtlich eines notwendigen Kapitalschnitts geäußert werden. Zudem wird die historische Performance der Aktie und die aktuelle Lage in der Halbleiterbranche thematisiert, was zu einer insgesamt angespannten Stimmung unter den Investoren führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Wolfspeed eingestellt.

Informationen zur Wolfspeed Aktie

Es gibt 156 Mio. Wolfspeed Aktien. Damit ist das Unternehmen 337,98 Mio. wert.

Wolfspeed Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolfspeed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolfspeed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.