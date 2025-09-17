Orsted Aktie bricht massiv ein - 17.09.2025

Die Orsted Aktie notiert aktuell bei 14,290€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -45,71 % nachgegeben, was einem Verlust von -12,030 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Ørsted ist ein Pionier in der Offshore-Windenergie und dominiert den Markt durch seine Innovationskraft und nachhaltigen Lösungen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Orsted Aktionäre einen Verlust von -62,41 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -48,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -50,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Orsted auf -67,78 %.

Orsted Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -48,55 % 1 Monat -50,51 % 3 Monate -62,41 % 1 Jahr -76,31 %

Informationen zur Orsted Aktie

Es gibt 420 Mio. Orsted Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,91 Mrd. wert.

Orsted Aktie jetzt kaufen?

Ob die Orsted Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Orsted Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



