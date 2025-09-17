Vierjahreshoch! Chinesische Tech-Aktien legen kräftig zu

Der Index steuert auf die siebte Woche in Folge mit Gewinnen zu. Seit Jahresbeginn ist er bereits um 41 Prozent gestiegen und liegt damit deutlich vor regionalen Vergleichsindizes. Anleger setzen auf hohe Renditen aus Investitionen in künstliche Intelligenz, während sich zugleich das Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten entspannt.

"Die führenden chinesischen Techfirmen beschleunigen sichtbar ihre KI-Ausgaben und Produkteinführungen – Modelle, Robotaxis, eigene Chips – und zeigen, dass sich KI schneller monetarisieren lässt, als viele erwarteten", sagte Charu Chanana, Chefstrategin bei Saxo Markets. Die Bewertungen liegen weiterhin unter US-Niveau: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt rund 20,5 und damit weniger als beim Nasdaq 100 mit 27.

Analysten heben Erwartungen

Broker reagieren mit optimistischeren Einschätzungen. Goldman Sachs erhöhte das Kursziel für Alibaba aufgrund starker Cloud-Perspektiven. Arete Research stufte Baidu von "Sell" auf "Buy" hoch und verwies auf Chancen im Chipgeschäft. JPMorgan hob seine Bewertung für den Batteriehersteller CATL an.

Auch Einzelaussagen bewegten den Markt. Ein Medienbericht zitierte JD.com-Chairman Richard Liu, er wolle im Hotelgeschäft keinen Preiskrieg beginnen. Die Aktie sprang daraufhin um mehr als 6 Prozent, während auch Meituan und Trip.com zulegten.

Milliarden für künstliche Intelligenz

Die großen Internetkonzerne erhöhen ihre Investitionen massiv. Laut Bloomberg sollen die Ausgaben 2025 rund 32 Milliarden US-Dollar erreichen, nach 13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Um Kapital zu sichern, platzierte Alibaba jüngst eine Wandelanleihe über 3,2 Milliarden US-Dollar. Tencent brachte erstmals seit vier Jahren Dim-Sum-Anleihen im Volumen von 9 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 1,06 Milliarden Euro, auf den Markt.

Neue Impulse setzte zudem ein Projekt von China Unicom: Das Datenzentrum Sanjiangyuan schloss Verträge über KI-Chips lokaler Anbieter, darunter Alibabas Einheit T-Head. Premier Li Qiang ließ sich die Pläne bei einem Besuch in der Provinz Qinghai vorstellen. Parallel legten die Aktien von SMIC mehr als 6 Prozent zu, nachdem Medien über Tests mit erstmals in China entwickelter High-End-Chiptechnik berichteten.

Politische Entspannung stützt Märkte

Auch die Politik liefert positive Signale. Präsident Donald Trump kündigte an, am Freitag mit Xi Jinping zu sprechen. Zudem einigten sich beide Staaten auf eine Grundsatzlösung für den Betrieb von TikTok in den Vereinigten Staaten.

Chinas Technologiewerte erleben damit ihre stärkste Rallye seit Jahren, getragen von KI-Hoffnungen, wachsendem Vertrauen der Anleger und Anzeichen einer geopolitischen Entspannung.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion