Eurokurs etwas schwächer vor US-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung in den USA leicht gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Gemeinschaftswährung in den vergangenen Handelstagen mit der Aussicht auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed deutlich gestiegen war. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1841 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

In den vergangenen beiden Handelstagen war der Euro noch um etwa einen Cent gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte von der Schwäche des Dollar, der mit der Aussicht auf sinkende US-Zinsen unter Druck geraten war. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank den Leitzins am Abend erstmals in diesem Jahr senken wird.