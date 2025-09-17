Top-Aktien im Check
Novo, Eli Lilly oder doch eine ganz andere Aktie? Das sind Berenbergs Top-Picks
Forschungsinnovationen bei Immunologie und Adipositas-Behandlungen sind in den vergangenen Jahren zu einem echten Gamechanger für die Pharmabranche geworden. Berenberg-Analysten stellen jetzt ihre Top-Picks vor.
- Pharmaindustrie wächst, innovative Firmen stechen hervor.
- Eli Lilly und Novo Nordisk dominieren mit Blockbustern.
- AbbVie, AstraZeneca und Sanofi erhalten Kaufempfehlungen.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Die Pharmaindustrie hat mit den Blockbustern der Abnehm- und Krebspräpaparate in den vergangenen Jahren jede Menge Innovationen geliefert und dabei auch die Fantasie von Anlegern befeuert. Dabei haben Unternehmen wie Eli Lilly und Novo Nordisk das US- bzw. EU-Geschäft mit bahnbrechenden Medikamenten in den letzten fünf Jahren dominiert. Eli Lillys Mounjaro und Novo Nordisks Wegovy sind die Haupttreiber dieser Erfolge.
Die Analysten der Berenberg Bank haben sich die Branche genauer angeschaut und mehrere Top-Picks identifiziert. Novo Nordisk, der Pionier bei der Adipositas-Behandlung, hat sich trotz der jüngsten Kursschwäche wieder ein Buy-Rating der Analysten verdient. Der innovative Vorstoß in diesem Segment und die steigenden Verkaufszahlen bieten eine solide Grundlage für weiteres Wachstum, was durch die positiven Aussichten des neuen CEO weiter beflügelt wird.
Weitere Kaufempfehlungen gibt es für AbbVie, AstraZeneca und Sanofi. AbbVie überzeugt die Analysten mit einer starken Ersatzstrategie nach dem größten Patentablauf der Geschichte (Humira) und einem beeindruckenden Portfolio, das unter anderem die Mittel Skyrizi und Rinvoq umfasst. Die positive Entwicklung wird durch eine hohe Dividende und das Potenzial zur weiteren Expansion gestützt.
AstraZeneca biete aktuell ein exzellentes Pipeline-Momentum und herausragende F&E-Renditen, was das Unternehmen als einen der führenden Innovatoren im Pharmasektor positioniert. Die Analysten prognostizieren hier ein kontinuierliches Wachstum mit hohem Potenzial für zukünftige Preisaufschläge aufgrund des starken Portfolios.
Auch Sanofi zeigt vielversprechende Zukunftsaussichten. Trotz kürzlicher Rückschläge bei klinischen Studien hat das Unternehmen weiterhin einen der stärksten Wachstumstrends bis 2030, vor allem dank des Erfolgs von Dupixent und einem diversifizierten Portfolio in seltenen Erkrankungen und Impfstoffen.
Ingesamt litten viele Pharmawerte in den vergangenen Jahren auch unter Sorgen vor einer strengeren Regulierung, wie sie derzeit von der Trump-Regierung in den USA angestrebt wird. "Die Stimmung der Anleger gegenüber dem Pharmasektor war noch nie so schlecht und ist unserer Meinung nach übertrieben", schreibt Berenberg-Analystin Luisa Hector.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion