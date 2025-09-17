Neuer FUCHS SCHMITT Online-Shop erfolgreich gestartet (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Neuer FUCHS SCHMITT Online-Shop erfolgreich gestartet

    FUCHS SCHMITT Onlineshop
    https://ots.de/jS5GEz
    Aschaffenburg (ots) - FUCHS SCHMITT, der führende Outdoor-Spezialist für
    Damenoberbekleidung im Bereich Jacken und Mäntel, ist mit seinem neuen
    Online-Shop live. Unter https://fuchsschmitt.com können Kundinnen in
    Deutschland, Österreich und der Schweiz ab sofort ein umfangreiches FUCHS
    SCHMITT Sortiment entdecken - on the go und jederzeit verfügbar.

    Der neue Online-Auftritt basiert auf der Shop-Plattform Shopify und wurde in
    einer Projektlaufzeit von gerade einmal sechs Monaten durch das interne
    Leineweber- und FUCHS SCHMITT-Projektteam gemeinsam mit erfahrenen externen
    Partnern realisiert. Der Produktsupport erfolgt vollständig intern, um den
    Kundinnen den gewohnt hohen Service von FUCHS SCHMITT zu bieten.

    "Mit dem neuen Online-Shop setzen wir einen wichtigen Meilenstein in unserer
    Digitalstrategie. Unsere Kundinnen haben jetzt Zugriff auf das hochwertige und
    trendige FUCHS SCHMITT Sortiment - und das in einer modernen, intuitiven
    Shopping-Umgebung", sagt Andrea Krumme, Geschäftsführerin von FUCHS SCHMITT.

    Aktuell ist die Marke bereits in den Online-Shops der Partner des
    Facheinzelhandels sowie auf namhaften Marktplätzen vertreten. Neben dem eigenen
    Online-Shop baut FUCHS SCHMITT den digitalen Vertrieb stetig weiter aus.

    Über FUCHS SCHMITT

    FUCHS SCHMITT ist der führende Outdoor-Spezialist für Damenoberbekleidung im
    Bereich Jacken und Mäntel. Seit 1967 steht das Unternehmen für höchste Qualität,
    innovative Produktentwicklung und nachhaltige Kundenbindung. Als zuverlässiger
    Partner des stationären Handels - von Bekleidungshäusern über Filialisten bis
    hin zum spezialisierten Facheinzelhandel - sowie im E-Commerce ist FUCHS SCHMITT
    erfolgreich am Markt vertreten. Seit dem 1. August 2024 ist das Unternehmen Teil
    der Leineweber GmbH & Co. KG. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon
    rund 70 am Firmensitz in Großostheim im Landkreis Aschaffenburg (Bayern),
    engagieren sich für die Weiterentwicklung der Marke und ihrer Produkte.

    FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG
    Flora Holder
    Head of Marketing & Communications
    Telefon: +49 6021-360-457
    Mobil: +49 163-549 20 79
    E-Mail: mailto:marketing@fuchsschmitt.de
    Web: https://www.fuchsschmitt.de/

