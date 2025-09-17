Neuer FUCHS SCHMITT Online-Shop erfolgreich gestartet (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Aschaffenburg (ots) - FUCHS SCHMITT, der führende Outdoor-Spezialist für

Damenoberbekleidung im Bereich Jacken und Mäntel, ist mit seinem neuen

Online-Shop live. Unter https://fuchsschmitt.com können Kundinnen in

Deutschland, Österreich und der Schweiz ab sofort ein umfangreiches FUCHS

SCHMITT Sortiment entdecken - on the go und jederzeit verfügbar.





Der neue Online-Auftritt basiert auf der Shop-Plattform Shopify und wurde in

einer Projektlaufzeit von gerade einmal sechs Monaten durch das interne

Leineweber- und FUCHS SCHMITT-Projektteam gemeinsam mit erfahrenen externen

Partnern realisiert. Der Produktsupport erfolgt vollständig intern, um den

Kundinnen den gewohnt hohen Service von FUCHS SCHMITT zu bieten.



"Mit dem neuen Online-Shop setzen wir einen wichtigen Meilenstein in unserer

Digitalstrategie. Unsere Kundinnen haben jetzt Zugriff auf das hochwertige und

trendige FUCHS SCHMITT Sortiment - und das in einer modernen, intuitiven

Shopping-Umgebung", sagt Andrea Krumme, Geschäftsführerin von FUCHS SCHMITT.



Aktuell ist die Marke bereits in den Online-Shops der Partner des

Facheinzelhandels sowie auf namhaften Marktplätzen vertreten. Neben dem eigenen

Online-Shop baut FUCHS SCHMITT den digitalen Vertrieb stetig weiter aus.



Über FUCHS SCHMITT



FUCHS SCHMITT ist der führende Outdoor-Spezialist für Damenoberbekleidung im

Bereich Jacken und Mäntel. Seit 1967 steht das Unternehmen für höchste Qualität,

innovative Produktentwicklung und nachhaltige Kundenbindung. Als zuverlässiger

Partner des stationären Handels - von Bekleidungshäusern über Filialisten bis

hin zum spezialisierten Facheinzelhandel - sowie im E-Commerce ist FUCHS SCHMITT

erfolgreich am Markt vertreten. Seit dem 1. August 2024 ist das Unternehmen Teil

der Leineweber GmbH & Co. KG. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon

rund 70 am Firmensitz in Großostheim im Landkreis Aschaffenburg (Bayern),

engagieren sich für die Weiterentwicklung der Marke und ihrer Produkte.



