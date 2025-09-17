Neuer FUCHS SCHMITT Online-Shop erfolgreich gestartet (FOTO)
FUCHS SCHMITT Onlineshop
https://ots.de/jS5GEz
Aschaffenburg (ots) - FUCHS SCHMITT, der führende Outdoor-Spezialist für
Damenoberbekleidung im Bereich Jacken und Mäntel, ist mit seinem neuen
Online-Shop live. Unter https://fuchsschmitt.com können Kundinnen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz ab sofort ein umfangreiches FUCHS
SCHMITT Sortiment entdecken - on the go und jederzeit verfügbar.
Der neue Online-Auftritt basiert auf der Shop-Plattform Shopify und wurde in
einer Projektlaufzeit von gerade einmal sechs Monaten durch das interne
Leineweber- und FUCHS SCHMITT-Projektteam gemeinsam mit erfahrenen externen
Partnern realisiert. Der Produktsupport erfolgt vollständig intern, um den
Kundinnen den gewohnt hohen Service von FUCHS SCHMITT zu bieten.
"Mit dem neuen Online-Shop setzen wir einen wichtigen Meilenstein in unserer
Digitalstrategie. Unsere Kundinnen haben jetzt Zugriff auf das hochwertige und
trendige FUCHS SCHMITT Sortiment - und das in einer modernen, intuitiven
Shopping-Umgebung", sagt Andrea Krumme, Geschäftsführerin von FUCHS SCHMITT.
Aktuell ist die Marke bereits in den Online-Shops der Partner des
Facheinzelhandels sowie auf namhaften Marktplätzen vertreten. Neben dem eigenen
Online-Shop baut FUCHS SCHMITT den digitalen Vertrieb stetig weiter aus.
Über FUCHS SCHMITT
FUCHS SCHMITT ist der führende Outdoor-Spezialist für Damenoberbekleidung im
Bereich Jacken und Mäntel. Seit 1967 steht das Unternehmen für höchste Qualität,
innovative Produktentwicklung und nachhaltige Kundenbindung. Als zuverlässiger
Partner des stationären Handels - von Bekleidungshäusern über Filialisten bis
hin zum spezialisierten Facheinzelhandel - sowie im E-Commerce ist FUCHS SCHMITT
erfolgreich am Markt vertreten. Seit dem 1. August 2024 ist das Unternehmen Teil
der Leineweber GmbH & Co. KG. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon
rund 70 am Firmensitz in Großostheim im Landkreis Aschaffenburg (Bayern),
engagieren sich für die Weiterentwicklung der Marke und ihrer Produkte.
Pressekontakt:
FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG
Flora Holder
Head of Marketing & Communications
Telefon: +49 6021-360-457
Mobil: +49 163-549 20 79
E-Mail: mailto:marketing@fuchsschmitt.de
Web: https://www.fuchsschmitt.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161565/6119201
OTS: FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG
