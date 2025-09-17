    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft Formycon auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Formycon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zum Abschluss einer weiteren Vertriebsvereinbarung für das Biosimilar FYB203 zu Bayers Augenmedikament Eylea schrieb Natalia Webster in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion, dies passe zur Unternehmensstrategie, spiele für ihre Bewertung des Pharmaherstellers aber nur eine geringe Rolle. Ungleich wichtiger sei FYB 202, das Biosimilar für Stelara, ein Mittel gegen Psoriasis (Schuppenflechte), Psoriasis-Arthritis, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Ein wichtiger Kurstreiber könnte zudem eine Kooperation für FYB206 werden, das Formycon-Biosimilar für das Krebsmedikament Keytruda./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 02:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 02:46 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Tradegate (17. September 2025, 09:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Natalia Webster
    Analysiertes Unternehmen: Formycon
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 51
    Kursziel alt: 51
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft Formycon auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat Formycon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zum Abschluss einer weiteren Vertriebsvereinbarung für das Biosimilar FYB203 zu Bayers Augenmedikament Eylea schrieb Natalia Webster in einer am Mittwoch …