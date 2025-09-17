Börsenstart Europa - 17.09. - FTSE Athex 20 stark +2,24 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:46) bei 30.158,85 PKT und steigt um +0,28 %. Top-Werte: Nordex +1,52 %, HENSOLDT +1,50 %, ThyssenKrupp +1,32 % Flop-Werte: Lanxess -1,64 %, Aurubis -1,62 %, HelloFresh -1,55 %

Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 23.457,32 PKT und steigt um +0,26 %. Top-Werte: SAP +2,42 %, Beiersdorf +1,58 %, Merck +1,10 % Flop-Werte: Symrise -1,77 %, Infineon Technologies -1,10 %, Airbus -1,05 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:46) bei 3.576,22 PKT und steigt um +0,55 %.

Top-Werte: Formycon +3,11 %, SAP +2,42 %, Kontron +1,81 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -1,22 %, Infineon Technologies -1,10 %, Draegerwerk -0,83 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.391,23 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.

Top-Werte: SAP +2,42 %, Prosus Registered (N) +2,21 %, Stellantis +1,27 %

Flop-Werte: L'Oreal -1,27 %, BNP Paribas (A) -1,19 %, Infineon Technologies -1,10 %

Der ATX bewegt sich bei 4.592,60 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: DO & CO +1,23 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,85 %, voestalpine +0,83 %

Flop-Werte: BAWAG Group -1,49 %, Raiffeisen Bank International -1,36 %, UNIQA Insurance Group -0,65 %

Der SMI bewegt sich bei 11.996,18 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: Amrize +0,56 %, Kuehne + Nagel International +0,46 %, UBS Group +0,42 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,69 %, Lonza Group -1,36 %, Zurich Insurance Group -1,13 %

Der CAC 40 steht bei 7.824,90 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: Stellantis +1,27 %, Kering +1,22 %, Accor +1,18 %

Flop-Werte: L'Oreal -1,27 %, BNP Paribas (A) -1,19 %, Airbus -1,05 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.623,52 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +0,92 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,57 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,37 %

Flop-Werte: AstraZeneca -0,86 %, ABB -0,73 %, Securitas Shs(B) -0,63 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.020,00 PKT und gewinnt bisher +2,24 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,65 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,90 %, Coca-Cola HBC +0,65 %

Flop-Werte: Viohalco -1,95 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,32 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,75 %