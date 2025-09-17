    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Börsen Start Update

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 17.09. - FTSE Athex 20 stark +2,24 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 17.09. - FTSE Athex 20 stark +2,24 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 23.457,32 PKT und steigt um +0,26 %.
    Top-Werte: SAP +2,42 %, Beiersdorf +1,58 %, Merck +1,10 %
    Flop-Werte: Symrise -1,77 %, Infineon Technologies -1,10 %, Airbus -1,05 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:46) bei 30.158,85 PKT und steigt um +0,28 %.
    Top-Werte: Nordex +1,52 %, HENSOLDT +1,50 %, ThyssenKrupp +1,32 %
    Flop-Werte: Lanxess -1,64 %, Aurubis -1,62 %, HelloFresh -1,55 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.080,00€
    Basispreis
    15,55
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.000,00€
    Basispreis
    16,10
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:46) bei 3.576,22 PKT und steigt um +0,55 %.
    Top-Werte: Formycon +3,11 %, SAP +2,42 %, Kontron +1,81 %
    Flop-Werte: SILTRONIC AG -1,22 %, Infineon Technologies -1,10 %, Draegerwerk -0,83 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.391,23 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.
    Top-Werte: SAP +2,42 %, Prosus Registered (N) +2,21 %, Stellantis +1,27 %
    Flop-Werte: L'Oreal -1,27 %, BNP Paribas (A) -1,19 %, Infineon Technologies -1,10 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.592,60 PKT und steigt um +0,34 %.
    Top-Werte: DO & CO +1,23 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,85 %, voestalpine +0,83 %
    Flop-Werte: BAWAG Group -1,49 %, Raiffeisen Bank International -1,36 %, UNIQA Insurance Group -0,65 %

    Der SMI bewegt sich bei 11.996,18 PKT und fällt um -0,24 %.
    Top-Werte: Amrize +0,56 %, Kuehne + Nagel International +0,46 %, UBS Group +0,42 %
    Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,69 %, Lonza Group -1,36 %, Zurich Insurance Group -1,13 %

    Der CAC 40 steht bei 7.824,90 PKT und verliert bisher -0,07 %.
    Top-Werte: Stellantis +1,27 %, Kering +1,22 %, Accor +1,18 %
    Flop-Werte: L'Oreal -1,27 %, BNP Paribas (A) -1,19 %, Airbus -1,05 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.623,52 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
    Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +0,92 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,57 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,37 %
    Flop-Werte: AstraZeneca -0,86 %, ABB -0,73 %, Securitas Shs(B) -0,63 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.020,00 PKT und gewinnt bisher +2,24 %.
    Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,65 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,90 %, Coca-Cola HBC +0,65 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,95 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,32 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,75 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 17.09. - FTSE Athex 20 stark +2,24 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.