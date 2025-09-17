    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Besonders beachtet!

    SAP Aktie überzeugt mit Kursplus - 17.09.2025

    Am 17.09.2025 ist die SAP Aktie, bisher, um +2,52 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Die SAP Aktie konnte bisher um +2,52 % auf 219,55 zulegen. Das sind +5,40  mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SAP in den letzten drei Monaten Verluste von -16,17 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -8,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -9,08 %.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,82 %
    1 Monat -9,78 %
    3 Monate -16,17 %
    1 Jahr +6,88 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SAP Aktie, die als teuer und strukturell schwach wahrgenommen wird. Analysten von Jefferies äußern sich positiv zu den zukünftigen Barmittelzuflüssen, während die Marktkapitalisierung von 260 Mrd. Euro im Vergleich zu US-Konkurrenten als gering angesehen wird. Technische Analysen deuten darauf hin, dass SAP vor einer kritischen Entscheidung steht, da ein neues Tief negative Folgen haben könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 269,10 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 17.09. - FTSE Athex 20 stark +2,24 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    SAP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +2,45 %
    -8,82 %
    -9,78 %
    -16,17 %
    +6,88 %
    +156,74 %
    +58,93 %
    +261,86 %
    +1.371.150,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460



