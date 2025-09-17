Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Juli 2025
-0,1 % zum Vormonat
WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, Juli 2025
Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025
gegenüber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % gesunken. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 stieg der Auftragsbestand
kalenderbereinigt um 4,3 %.
Die leicht negative Entwicklung des Auftragsbestands gegenüber dem Vormonat ist
fast ausschließlich auf den Rückgang in der Automobilindustrie (saison- und
kalenderbereinigt -1,9 % zum Vormonat) zurückzuführen. Positiv auf das
Gesamtergebnis wirkte sich hingegen der Anstieg im Bereich Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+1,6 %)
aus.
Die offenen Aufträge aus dem Inland fielen im Juli 2025 gegenüber Juni 2025 um
0,7 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland erhöhte sich hingegen um 0,2 %.
Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb der Auftragsbestand zum
Vormonat Juni 2025 unverändert (0,0 %). Bei den Herstellern von
Investitionsgütern sank er um 0,4 %, im Bereich der Konsumgüter stieg er um 1,5
%.
Reichweite des Auftragsbestands auf 7,8 Monate gesunken
Im Juli 2025 fiel die Reichweite des Auftragsbestands auf 7,8 Monate (Juni 2025:
7,9 Monate). Bei den Herstellern von Investitionsgütern blieb die Reichweite
konstant bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern bei 4,3
Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei 3,6 Monaten.
Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem
Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die
vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem
Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im
betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat. Hieraus lässt
sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte
Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von
saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.
Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Auftragseingänge am Ende des
Berichtsmonats, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben
und die nicht storniert wurden. Die Veränderungsraten basieren auf dem
preisbereinigten Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe. Das
durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2021 wird dabei als Basis des Index verwendet
und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2021 = 100). Die Saison- und
Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+. Der
Auftragsbestand wird in der Gliederung der "Klassifikation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei wird
der Auftragsbestand wie der Auftragseingang nur in ausgewählten
Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.
In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres
Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der
"Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht
dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes
Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.
Weitere Informationen:
Ergebnisse in tiefer Gliederung können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen
werden (42155-0004 Auftragsbestandsindizes und 42113-0001 Reichweiten des
Auftragsbestandes).
Ausführliche Informationen zur Produktion der energieintensiven Industriezweige
sind auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Autor folgen