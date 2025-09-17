    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    43,8 Millionen Wohnungen in Deutschland zum Jahresende 2024

    WIESBADEN (ots) -

    - 0,5 % oder 238 500 Wohnungen mehr als zum Jahresende 2023
    - Mehr als die Hälfte der Wohnungen befindet sich in Mehrfamilienhäusern
    - Eine Durchschnittswohnung ist 94,0 Quadratmeter groß, die durchschnittliche
    Wohnfläche pro Kopf beträgt 49,2 Quadratmeter

    Zum Jahresende 2024 gab es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen. Wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,5 % oder 238 500
    Wohnungen mehr als Ende 2023. Im Zehnjahresvergleich zum Jahresende 2014 erhöhte
    sich der Wohnungsbestand um 6,1 % oder 2,5 Millionen Wohnungen. Die
    Gesamtwohnfläche vergrößerte sich in diesem Zeitraum um 9,1 % auf 4,1 Milliarden
    Quadratmeter.

    Deutschlandweit 23,5 Millionen Wohnungen in 3,5 Millionen Mehrfamilienhäusern

    Von den 43,8 Millionen Wohnungen zum Jahresende 2024 befanden sich rund 42,9
    Millionen oder 98,0 % in Wohngebäuden, mehr als die Hälfte davon (54,8 % oder
    23,5 Millionen Wohnungen) in Mehrfamilienhäusern. Im Durchschnitt bestand damit
    jedes der deutschlandweit 3,5 Millionen Mehrfamilienhäuser aus 6,7 Wohnungen.
    Die 13,5 Millionen Einfamilienhäuser machten knapp ein Drittel (31,4 %) der
    Wohnungen in Wohngebäuden aus. 5,5 Millionen Wohnungen (12,8 %) befanden sich in
    den insgesamt 2,7 Millionen Zweifamilienhäusern und weitere 0,4 Millionen (1,0
    %) in Wohnheimen (zum Beispiel für Studierende, Geflüchtete oder Wohnungslose).

    In Nichtwohngebäuden waren rund 890 000 oder 2,0 % aller Wohnungen
    untergebracht. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in
    Schulgebäuden oder Innenstadtlagen, wo sich über Gewerbeflächen noch Wohnungen
    befinden.

    Gesamtwohnfläche und Wohnfläche pro Kopf zeigen langfristige Trends auf

    Die Entwicklung der Gesamtfläche aller Wohnungen und die daraus errechnete
    durchschnittliche Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner machen die allgemeinen
    Trends der Wohnflächenentwicklung über lange Zeiträume sichtbar. Beide
    Kennzahlen zeigen die Struktur des potenziell zur Verfügung stehenden Wohnraums,
    geben aber keine Auskunft über dessen Nutzung oder Verteilung, etwa auf
    Familien, Paare oder Alleinlebende und nach soziodemografischen Merkmalen wie
    Alter oder Geschlecht. Auch zeigt die Gesamtwohnfläche beispielsweise nicht das
    Ausmaß des Wohnungsleerstands. Die Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner ist
    eine theoretische Größe, der die Annahme zugrunde liegt, dass der gesamte
    verfügbare Wohnraum bewohnt ist. Dennoch sind beide Kennzahlen wichtig, da sie
    langfristige Vergleiche der Wohnraumstruktur ermöglichen.

    Durchschnittswohnung Ende 2024 um 2,5 Quadratmeter größer als Ende 2014

    Die Gesamtwohnfläche aller Wohnungen stieg in den Jahren von 2014 bis 2024 um
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    43,8 Millionen Wohnungen in Deutschland zum Jahresende 2024 - 0,5 % oder 238 500 Wohnungen mehr als zum Jahresende 2023 - Mehr als die Hälfte der Wohnungen befindet sich in Mehrfamilienhäusern - Eine Durchschnittswohnung ist 94,0 Quadratmeter groß, die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf beträgt 49,2 …