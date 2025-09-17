43,8 Millionen Wohnungen in Deutschland zum Jahresende 2024

WIESBADEN (ots) -



- 0,5 % oder 238 500 Wohnungen mehr als zum Jahresende 2023

- Mehr als die Hälfte der Wohnungen befindet sich in Mehrfamilienhäusern

- Eine Durchschnittswohnung ist 94,0 Quadratmeter groß, die durchschnittliche

Wohnfläche pro Kopf beträgt 49,2 Quadratmeter



Zum Jahresende 2024 gab es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,5 % oder 238 500

Wohnungen mehr als Ende 2023. Im Zehnjahresvergleich zum Jahresende 2014 erhöhte

sich der Wohnungsbestand um 6,1 % oder 2,5 Millionen Wohnungen. Die

Gesamtwohnfläche vergrößerte sich in diesem Zeitraum um 9,1 % auf 4,1 Milliarden

Quadratmeter.





Deutschlandweit 23,5 Millionen Wohnungen in 3,5 Millionen MehrfamilienhäusernVon den 43,8 Millionen Wohnungen zum Jahresende 2024 befanden sich rund 42,9Millionen oder 98,0 % in Wohngebäuden, mehr als die Hälfte davon (54,8 % oder23,5 Millionen Wohnungen) in Mehrfamilienhäusern. Im Durchschnitt bestand damitjedes der deutschlandweit 3,5 Millionen Mehrfamilienhäuser aus 6,7 Wohnungen.Die 13,5 Millionen Einfamilienhäuser machten knapp ein Drittel (31,4 %) derWohnungen in Wohngebäuden aus. 5,5 Millionen Wohnungen (12,8 %) befanden sich inden insgesamt 2,7 Millionen Zweifamilienhäusern und weitere 0,4 Millionen (1,0%) in Wohnheimen (zum Beispiel für Studierende, Geflüchtete oder Wohnungslose).In Nichtwohngebäuden waren rund 890 000 oder 2,0 % aller Wohnungenuntergebracht. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen inSchulgebäuden oder Innenstadtlagen, wo sich über Gewerbeflächen noch Wohnungenbefinden.Gesamtwohnfläche und Wohnfläche pro Kopf zeigen langfristige Trends aufDie Entwicklung der Gesamtfläche aller Wohnungen und die daraus errechnetedurchschnittliche Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner machen die allgemeinenTrends der Wohnflächenentwicklung über lange Zeiträume sichtbar. BeideKennzahlen zeigen die Struktur des potenziell zur Verfügung stehenden Wohnraums,geben aber keine Auskunft über dessen Nutzung oder Verteilung, etwa aufFamilien, Paare oder Alleinlebende und nach soziodemografischen Merkmalen wieAlter oder Geschlecht. Auch zeigt die Gesamtwohnfläche beispielsweise nicht dasAusmaß des Wohnungsleerstands. Die Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner isteine theoretische Größe, der die Annahme zugrunde liegt, dass der gesamteverfügbare Wohnraum bewohnt ist. Dennoch sind beide Kennzahlen wichtig, da sielangfristige Vergleiche der Wohnraumstruktur ermöglichen.Durchschnittswohnung Ende 2024 um 2,5 Quadratmeter größer als Ende 2014Die Gesamtwohnfläche aller Wohnungen stieg in den Jahren von 2014 bis 2024 um