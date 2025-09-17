43,8 Millionen Wohnungen in Deutschland zum Jahresende 2024
WIESBADEN (ots) -
- 0,5 % oder 238 500 Wohnungen mehr als zum Jahresende 2023
- Mehr als die Hälfte der Wohnungen befindet sich in Mehrfamilienhäusern
- Eine Durchschnittswohnung ist 94,0 Quadratmeter groß, die durchschnittliche
Wohnfläche pro Kopf beträgt 49,2 Quadratmeter
Zum Jahresende 2024 gab es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,5 % oder 238 500
Wohnungen mehr als Ende 2023. Im Zehnjahresvergleich zum Jahresende 2014 erhöhte
sich der Wohnungsbestand um 6,1 % oder 2,5 Millionen Wohnungen. Die
Gesamtwohnfläche vergrößerte sich in diesem Zeitraum um 9,1 % auf 4,1 Milliarden
Quadratmeter.
Deutschlandweit 23,5 Millionen Wohnungen in 3,5 Millionen Mehrfamilienhäusern
Von den 43,8 Millionen Wohnungen zum Jahresende 2024 befanden sich rund 42,9
Millionen oder 98,0 % in Wohngebäuden, mehr als die Hälfte davon (54,8 % oder
23,5 Millionen Wohnungen) in Mehrfamilienhäusern. Im Durchschnitt bestand damit
jedes der deutschlandweit 3,5 Millionen Mehrfamilienhäuser aus 6,7 Wohnungen.
Die 13,5 Millionen Einfamilienhäuser machten knapp ein Drittel (31,4 %) der
Wohnungen in Wohngebäuden aus. 5,5 Millionen Wohnungen (12,8 %) befanden sich in
den insgesamt 2,7 Millionen Zweifamilienhäusern und weitere 0,4 Millionen (1,0
%) in Wohnheimen (zum Beispiel für Studierende, Geflüchtete oder Wohnungslose).
In Nichtwohngebäuden waren rund 890 000 oder 2,0 % aller Wohnungen
untergebracht. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in
Schulgebäuden oder Innenstadtlagen, wo sich über Gewerbeflächen noch Wohnungen
befinden.
Gesamtwohnfläche und Wohnfläche pro Kopf zeigen langfristige Trends auf
Die Entwicklung der Gesamtfläche aller Wohnungen und die daraus errechnete
durchschnittliche Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner machen die allgemeinen
Trends der Wohnflächenentwicklung über lange Zeiträume sichtbar. Beide
Kennzahlen zeigen die Struktur des potenziell zur Verfügung stehenden Wohnraums,
geben aber keine Auskunft über dessen Nutzung oder Verteilung, etwa auf
Familien, Paare oder Alleinlebende und nach soziodemografischen Merkmalen wie
Alter oder Geschlecht. Auch zeigt die Gesamtwohnfläche beispielsweise nicht das
Ausmaß des Wohnungsleerstands. Die Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner ist
eine theoretische Größe, der die Annahme zugrunde liegt, dass der gesamte
verfügbare Wohnraum bewohnt ist. Dennoch sind beide Kennzahlen wichtig, da sie
langfristige Vergleiche der Wohnraumstruktur ermöglichen.
Durchschnittswohnung Ende 2024 um 2,5 Quadratmeter größer als Ende 2014
Die Gesamtwohnfläche aller Wohnungen stieg in den Jahren von 2014 bis 2024 um
Durchschnittswohnung Ende 2024 um 2,5 Quadratmeter größer als Ende 2014
Die Gesamtwohnfläche aller Wohnungen stieg in den Jahren von 2014 bis 2024 um
