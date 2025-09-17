    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    CIIT erleichtert Schlichtungsarbeit beim ÖIAT mit Case-Management-Tool

    Mehr zu OmbuDesk: OmbuDesk.com
    https://ombudesk.com/
    Wien (ots) - Seit dem 1. Juli 2025 ist das von CIIT Software
    (https://ciit-software.com/) entwickelte Case-Management-Tool bei der
    Internet-Ombudsstelle (https://www.ombudsstelle.at/) des Österreichischen
    Instituts für angewandte Telekommunikation (https://oiat.at/) (ÖIAT) erfolgreich
    im Einsatz. Die maßgeschneiderte Lösung unterstützt die Ombudsstelle dabei,
    Beschwerdefälle im digitalen Bereich noch effizienter und strukturierter zu
    bearbeiten. Das Projekt wird von der EU kofinanziert.

    CIIT Software verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung
    spezialisierter Softwarelösungen für Schlichtungs- und Ombudsstellen. Mit
    OmbuDesk (https://ombudesk.com/) hat das Unternehmen eine moderne
    Case-Management-Lösung geschaffen, die die effiziente Bearbeitung von Fällen
    ermöglicht. Bereits heute setzen unter anderem die Agentur für Passagier- und
    Fahrgastrechte (https://www.apf.gv.at/) (APF) sowie die Verbraucherschlichtung
    Austria (https://www.verbraucherschlichtung.at/) auf Individuallösungen von
    CIIT.

    Übersichtlich, logisch und einfach verwaltbar

    Das Case-Management-Tool des ÖIAT bündelt alle relevanten Informationen zu
    Schlichtungsfällen. Diese werden innerhalb bestehender oder neuer Fallakten
    erfasst. Somit wird eine strukturierte Übersicht über die relevanten
    Informationen im Zusammenhang mit Antragsgegner:innen, Antragsteller:innen sowie
    dem spezifischen Schlichtungsfall ermöglicht. Prozessorientierte Funktionen wie
    Fristsetzung oder Textvorlagen beschleunigen den Verwaltungsprozess und
    verbessern die Qualität der Ergebnisse deutlich.

    Maßgeschneiderte KI-Funktionen fördern einen optimierten Arbeitsablauf

    Automatisierte Übersetzungsmöglichkeiten und Textvereinfachungen unterstützen
    einen zielgerichteten und zeitoptimierten E-Mail-Verkehr. Die von KI erstellten
    Zusammenfassungen der Akten bieten einen effizienten Überblick über die Inhalte
    und den bisherigen Verlauf der Ereignisse eines Falls. Dadurch wird die
    Arbeitszeit der Case-Manager:innen deutlich reduziert.

    CIIT Software bedankt sich beim ÖIAT für die gute und konstruktive
    Zusammenarbeit.

    Über die CIIT Software:

    Die CIIT Software mit Sitz in Wien und Niederlassungen in Bratislava und München
    ist seit ihrer Gründung im Jahr 2004 ein Anbieter maßgeschneiderter
    Softwarelösungen. Mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung bietet das
    Unternehmen innovative Lösungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse
    zugeschnitten sind. Das Team aus hochqualifizierten Expert:innen hat unter
    anderem Unternehmen wie Robert Bosch AG, Raiffeisen Bank Niederösterreich-Wien,
    Dlouhy Fahrzeugbau, VinPilot und der Agentur für Passagier- und Fahrgastrecht
    erfolgreich auf ihrem Weg zur digitalen Transformation begleitet.

    Mehr zu OmbuDesk: OmbuDesk.com (https://ombudesk.com/)

    Pressekontakt:

    CIIT Software
    DI Michael Schaffler-Glößl
    Telefon: +4313750204
    E-Mail: mailto:marketing@ciit-software.com
    Website: https://ciit-software.com/

