CIIT erleichtert Schlichtungsarbeit beim ÖIAT mit Case-Management-Tool

Wien (ots) - Seit dem 1. Juli 2025 ist das von CIIT Software

(https://ciit-software.com/) entwickelte Case-Management-Tool bei der

Internet-Ombudsstelle (https://www.ombudsstelle.at/) des Österreichischen

Instituts für angewandte Telekommunikation (https://oiat.at/) (ÖIAT) erfolgreich

im Einsatz. Die maßgeschneiderte Lösung unterstützt die Ombudsstelle dabei,

Beschwerdefälle im digitalen Bereich noch effizienter und strukturierter zu

bearbeiten. Das Projekt wird von der EU kofinanziert.





CIIT Software verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung

spezialisierter Softwarelösungen für Schlichtungs- und Ombudsstellen. Mit

OmbuDesk (https://ombudesk.com/) hat das Unternehmen eine moderne

Case-Management-Lösung geschaffen, die die effiziente Bearbeitung von Fällen

ermöglicht. Bereits heute setzen unter anderem die Agentur für Passagier- und

Fahrgastrechte (https://www.apf.gv.at/) (APF) sowie die Verbraucherschlichtung

Austria (https://www.verbraucherschlichtung.at/) auf Individuallösungen von

CIIT.



Übersichtlich, logisch und einfach verwaltbar



Das Case-Management-Tool des ÖIAT bündelt alle relevanten Informationen zu

Schlichtungsfällen. Diese werden innerhalb bestehender oder neuer Fallakten

erfasst. Somit wird eine strukturierte Übersicht über die relevanten

Informationen im Zusammenhang mit Antragsgegner:innen, Antragsteller:innen sowie

dem spezifischen Schlichtungsfall ermöglicht. Prozessorientierte Funktionen wie

Fristsetzung oder Textvorlagen beschleunigen den Verwaltungsprozess und

verbessern die Qualität der Ergebnisse deutlich.



Maßgeschneiderte KI-Funktionen fördern einen optimierten Arbeitsablauf



Automatisierte Übersetzungsmöglichkeiten und Textvereinfachungen unterstützen

einen zielgerichteten und zeitoptimierten E-Mail-Verkehr. Die von KI erstellten

Zusammenfassungen der Akten bieten einen effizienten Überblick über die Inhalte

und den bisherigen Verlauf der Ereignisse eines Falls. Dadurch wird die

Arbeitszeit der Case-Manager:innen deutlich reduziert.



CIIT Software bedankt sich beim ÖIAT für die gute und konstruktive

Zusammenarbeit.



Über die CIIT Software:



Die CIIT Software mit Sitz in Wien und Niederlassungen in Bratislava und München

ist seit ihrer Gründung im Jahr 2004 ein Anbieter maßgeschneiderter

Softwarelösungen. Mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung bietet das

Unternehmen innovative Lösungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse

zugeschnitten sind. Das Team aus hochqualifizierten Expert:innen hat unter

anderem Unternehmen wie Robert Bosch AG, Raiffeisen Bank Niederösterreich-Wien,

Dlouhy Fahrzeugbau, VinPilot und der Agentur für Passagier- und Fahrgastrecht

erfolgreich auf ihrem Weg zur digitalen Transformation begleitet.



